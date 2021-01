Mis on vaimne seksikus?

Nii nagu sinu armastus suudab avada mehe südame, suudab mees pakkuda sulle võimalust sügavamalt avaneda. Isegi sind puudutamata võib sügav ja ehe mees panna sind ennastunustavalt Jumalale avanema - ta suudab sind avada armastuse jumalikule müsteeriumile ja õndsale pühitsusele -, kui ta on sinu jaoks tõeliselt kohal, siis näeb ta sind tõeliselt, tunneb sind, siseneb sinusse armastava kirega ja puudutab su südame kõige haavatavamaid soppe. Kui ta sulle silma vaatab, tunned, et ta siseneb su südamesse. Ta on täielikult sinuga, nii vankumatult, kirglikult ja ehedalt, et ta sügav armastus haarab su täielikult kaasa. Su keha ja süda avanevad talle alistudes, et võtta vastu tema armastus; su süda ja keha tahavad, et ta sinusse veelgi sügavamalt siseneks.

Sa usaldad meest, kui ta armastab sind ausalt ja avatult ning on kindlalt pühendunud. Kui mehe tähelepanu uitab mujal - kui ta kuulab sind näiliselt, aga tema pilk eksleb ringi ja mõtted triivivad eemale, või tabad teda ainult enda naudinguid jahtimas -, siis sa kaotad usalduse tema vastu. Kui mees ei ole oma tähelepanuga sinu juures, kui ta ei näita üles austust, siis läheb su keha pingesse ja süda tõmbub kokku, et end kaitsta. Ent kui mehe tähelepanu on jäägitult sinuga - sa tunned, et ta tabab sinu hingamise rütmi, ta puudutab sind just sealt, kus sa hellitusi igatsed, ta aimab su vajadusi juba enne, kui sa ise neid märkad -, siis alistud sa loomulikult ja võtad avatult vastu tema armastuse. Sa igatsed mehe jäägitut pühendumist ja tähelepanu, mis peegeldab tema teadlikkust, tema avarat teadvust.

Sinu mees on vaimselt seksikas siis, kui tema tähelepanu on vaba, kui ta pole mässitud närvilistesse mõtetesse ja vastuolulistesse ihadesse, kui tema teadlikkus on vaba, et olla sinuga täielikult, segamatult. Su mees on sinu jaoks hingeliselt seksikas siis, kui sa tajud, et kogu ta keha on üdini elavalt teadlik sinu kehast, ta on sinu jaoks täielikult kohal. Sulle on pühendunud tema kõht, tema reied ja sääred, mitte ainult silmad ja paisuv peenis, ta tunneb sind kogu oma kehaga. Tema olek on selge, aus ja siiras, tema keha on avatud ja lõdvestunud, jõuline ja tugev, sest ta on teadlikult sinule pühendunud.