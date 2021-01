Astronoomid leidsid vanima teadaoleva galaktika

Juba ammust aega on filosoofid ja õpetlased mõtisklenud aja alguspunkti üle. Üsna kindla vastuseni jõudis inimkond alles tänapäevase astronoomia meetodite abil. Üldiselt on teadlased nüüd üksmeelel, et universum tekkis Suure Paugu tagajärjel umbes 13,8 miljardi aasta eest.