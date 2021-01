Koroona muudkui kestab. Palju räägitakse sellest, et see viirus on tulnud inimkonda õpetama - me peame muutma oma mõtteviisi ja suhtumist. Ma kardan, et sellisel moel sõnastatuna jääb see asi paljudele inimestele arusaamatuks ja kaugeks. Mida täpsemalt tähendab mõtteviisi muutmine? Miks just nüüd on vaja oma mõtlemist muuta? Mina seletan seda enda jaoks lahti nii: tuleb lõpetada ohvri-mõtlemine - kaua see jama kestab? mille kuradi pärast peab niimoodi kannatama? miks ma pean tegema seda, mida kästakse selle asemel, et teha seda, mida alati olen teinud? - ja keskenduda sellele, millega päriselt annab midagi ette võtta. Pole vahet, millisel ametikohal või millises valdkonnas keegi töötab või enam ei tööta, sest klienti või publikut pole, absoluutselt iga inimene peab end nüüd ümber häälestama. Oma elu ja heaolu eest vastutuse võtmine ei olegi vaid koroona-aja ülesanne, see on üks universaalseid, kogu elu kestvaid õppetunde. Nüüd, mil see viirusejant on kestnud juba aasta aega, on kummaline, et on ikka veel nii palju hädaldamist ja võitlemist. On ju ometi olnud aega end ümber häälestada ja ootusi korrigeerida? Mõne tuttava reaktsioon või kommentaar sotsiaalmeedias üllatas ikka täiega. Nüüd vaatan sellest mööda - eks igaüks elab, nagu oskab ja tahab.