Millistel sodiaagimärkidel on kõige keerulisem suhtekarma?

Mida me mõistame keerulise suhtekarma all? Eelkõige probleemset suhestumist teise inimesega või teistega, millest tingituna tekivad psüühilised traumad ja pinged. Keerulise suhtekarmaga inimene kogeb paarisuhtes pidevat konflikti, mis on järjepidev ja intensiivne. Keerulise suhtekarmaga inimene ei oska/suuda/taha olla pikaajalises ja pühendunud suhtes. Selline inimene tülitseb oma partneriga, kehtestab end teise arvelt ja on kontrollifriik, st võtab ise suurema vabaduse ja vähendab partneri oma. Keerulise suhtekarmaga inimene kas on ise despoot ja türann või saab enesele sellise partneri, kes nõnda käitub. Loomulikult pole loetletud nimistu lõplik ja keeruline suhtekarma saab väljenduda ka teisiti. Sodiaagimärkidest all pean silmas kuumärki ja tõusumärki.

On ainult kaks märki, mille seitsmendat maja mõjutab Saturn. Nendeks on Vähk ja Lõvi. Mõlema märgi puhul on valitsevaks planeediks Saturn. Vähi märgi esindajate seitsmendas majas asub Kaljukits ja Lõvi märgi esindajate seitsmendas majas asub Veevalaja. Vähi märgil valitseb Saturn nii seitsmendat kui kaheksandat maja. Lõvi märgil valitseb Saturn seitsmendat ja kuuendat maja. Lisaks seitsmendale majale, valitseb Saturn ühte dusthana maja. Kuues, kaheksas ja kaheteistkümnes maja on dusthana* majad. Selline seos viitab keerulisele suhtekarmale, sest dusthana energia avaldub seitsmenda majaga seoses.

Klassikaline kirjandus väidab, et nii Vähid kui Lõvid peaksid vältima abielu vähemalt kuni 31. eluaastani. Kui abiellutakse varem, on suur tõenäosus, et see liit puruneb. Puruneb, sest inimene ei ole valmis olema sellises suhtes. Inimene ei ole valmis, sest EGO takistab tasakaalustamast. Nii Vähki kui Lõvi valitsevad Maakera valgustavad taevakehad. Mõlemad taevakehad kiirgavad valgust. Päike kiirgab sooja valgust päeval ja Kuu kiirgab jahedamat valgust öösel. Ja päriselus tahavadki Vähid kui Lõvid särada samuti kui taevakehad taevas.