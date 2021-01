Eckhart Tolle: Ego samastumine asjadega kutsub esile asjadest sõltuvuse, asjade paine, mis omakorda tekitabki meie tarbimisühiskonna

Disainerite kaubamärgid kujutavad peamiselt kollektiivset identiteeti, millega sa ostes ühined. Need on kallid ja seega "eksklusiivsed". Kui igaüks võiks neid osta, kaotaksid nad oma psühholoogilise väärtuse ning alles jääks vaid materiaalne väärtus, mis ulatub tõenäoliselt kõigest murdosani makstud summast.

Milliste asjadega samastutakse, on inimeseti erinev, see sõltub nende east, soost, sissetulekust, sotsiaalsest klassist, moest, ümbritsevast kultuurist ja nii edasi. Millega samastutakse, sõltub sisust, samas alateadlik sund samastuda on seotud struktuuriga. See on egokeskse mõttemeele üks peamisi toimimisviise.

Paradoksaalsel moel hoiab niinimetatud tarbimisühiskonda üleval just tõsiasi, et enda leidmine asjade kaudu ei toimi. Ego rahulolu on lühiajaline ja nii jätkad sa üha enama otsimist, ostmist ja tarbimist. Selles füüsilises dimensioonis, kus meie väline mina elab, on asjad loomulikult vajalik ja vältimatu elu osa. Vajame elukohta, riideid, mööblit, tööriistu, liiklusvahendeid. Samuti võib meie elus olla asju, mida väärtustame nende ilu või mõne omaduse tõttu.

Peame asjade maailma austama, mitte põlgama. Igal asjal on Olemine, tal on ajutine kuju, mille alge paikneb vormitus ühises Elus, kõigi asjade, kõigi kehade, kõigi vormide allikas. Iidseimates kultuurides uskusid inimesed, et kõigel, isegi nii-öelda elututel objektidel on oma sisemine vaim, ning selles osas olid nad siis tõele lähemal kui meie täna. Elades mõttemeele abstraktsioonidest tuimestatud maailmas, ei taju sa enam, kuivõrd elav on universum. Suurema osa inimeste reaalsus pole mitte elav, vaid mõtteliseks muudetud. Asjadesse ei saa aga austusega suhtuda, kui kasutada neid eneseedendamise vahendina, püüda nende abil end leida. Ego täpselt just seda teebki. Ego samastumine asjadega kutsub esile asjadest sõltuvuse, asjade paine, mis omakorda tekitabki meie tarbimisühiskonna ja majandusstruktuurid, kus ainsaks edasimineku mõõdupuuks on alati rohkem.