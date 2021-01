Mida toob aasta 2021 endaga kaasa numeroloogia seisukohast?

Numeroloogiliselt on aasta 2021 Kosmiline aasta number 5. (2+0+2+1=5)

Parimas seisus on siin need, kelle sünnikuupäev ja sünnikuu annavad kokku 9, sest neil on ka isiklik aasta sama, mis kosmiline aasta.

Sel aastal avaneb palju uusi võimalusi. Just nüüd leiavad aset muutused, mida oled ammu oodanud. Vanad probleemid lahenevad nagu iseenesest. Näed uusi suundi nii töös kui ka isiklikus elus. See on dünaamiliste muutuste aasta. Sinu elus toimub palju üllatuslikku. Oled võimeline realiseerima uusi võimalusi. Tarkus ja mõistlikkus on küll olulised, kuid sel aastal puutud kokku valikutega, mis nõuavad ka kiiret reaktsiooni.

Kui kasutad üldlevinud lähenemisi on see periood edutu. Kohane kõige uuega. See on omamoodi vabanemise ja ümbersünni aasta.

Pead leppima mõttega, et ootamatud sündmused võivad lüüa Sinu plaanid täiesti segi. Selle aasta vibratsioone tuleb ära kasutada täies mahus. Ei tohi karta uut ja kramplikult kinni hoida vanast. Olukorda võib valitseda ainult avatud ja aheldamatu mõistusega. Kuid samal ajal võib esineda ka liiga teravat tunnetust. Väldi vigade tegemist.

Sel aastal oled rahutu, täis energiat ning januned liikumise, muutuste ja uute kontaktide järele. Tuleb täielikult kasutada oma võimeid ja mitte karta riski, sest tänu nendele õnnestub Sul palju korda saata.

Kasulik on alustada uue tööga. Pole välistatud täiesti uue ameti omandamine, elukohavahetus, lühemad või pikemad reisid. Ette võib tulla põnevaid seiklusi ja õnnelikke muutusi. See on vaimse arengu periood, millele aitavad kaasa vastavad huvialad.

See aasta võib olla Sinu elu pöördepunktiks. Õpi kohanema muutuvate tingimustega ja olema neis paindlik. Ole ettevaatlik, et see rahutu periood ei tooks endaga kaasa õnnetusi. Selle aasta energiat on õigem kasutada konkreetseteks tegudeks vaimses plaanis. Sotsiaalne aktiivsus peaks ka ärialal edu tooma. Suhtlemiskogemustest saadud teadmised kasutab ära alateadvus, ja seega paraneb Sinu maailmatunnetus.