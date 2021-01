Alexis Varnum: käimasolev transformatsioon paneb sind kogema erilisi tundeid

Ma tahaksin jagada informatsiooni transformatsiooni sümptomitest, mida on praegu võimalik kogeda. Tunnen, et paljud leiavad endale kinnitust sellest, mis toimub. Me vahest ei tea, mis see on ja kuidas me kohaneme uute energiatega ning mida sellel ajal võime tunda. Jookseme arstide juurde ja otsime põhjusi. Uus energia muudab ja mõjutab meid, kuid meie oleme harjunud mõistma ja otsima selgust vanade šabloonidega. Nimekiri on pikk, aga loob selgust ja annab rahutunnet, et Sa pole hull ja Sinuga on kõik korras, kirjutab Alexis Varnum oma Facebooki lehel.