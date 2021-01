Nädala kaartideks on sauade paaž ja sauade neli. Sinu ees avanevad võimalused, mida oled mõnes mõttes juba ammu oodanud. Asjad ei pruugi saabuda just sellel kujul ja selles vormis kui arvasid, kuid siiski on saabunud aeg, kus uued uksed avanevad. Sul tuleb oma intuitsiooni usaldada ja endasse uskuda. Nüüd ei tasu kergesti alla anda ega oma ebaõnnestumistes teisi süüdistada. Kõik on sinu kätes ja su tänased valikud kujundavad sinu tulevikku.

Suhted peaksid sel nädalal paranema. Kui sa oled vallaline, siis on võimalik, et sinu ellu saabub keegi noorem austaja, kes oma seiklushimu ja avastamisrõõmuga toob su ellu vaheldust ja uusi tuuli. Samas, kui su süda ei ole vaba, siis peaksid olema tähelepanelik, et sa ei läheks kaasa ahvatlustega, mis võivad sinu suhet kahjustada ja juhatada sind valele teele. Alati kuula oma südant ja usalda intuitsiooni, enne kui mõne tähtsa otsuse teed.

Tööalaselt peaksid sind sel nädalal ees ootama head uudised või siis saad edasi liikuda suunas, mis sulle sobib ja meeldib. Rõhku tuleks panna meeskonnatööle ja heade inimsuhete hoidmisele, sest just läbi suhtlemise ja omavahelise hea läbisaamise saad hoida ja parandada oma elu majanduslikku poolt.

Tervise ja heaolu eest pead nüüd hästi teadlikult ja hoolikalt hoolt kandma. Väldi liigseid riske, ära liialda toidu, alkoholi ega ka mitte spordiga. Kõik see, mis ei ole tasakaalus, kipub hetkel väga kergesti käest ära minema ning negatiivseid tagajärgi kaasa tooma. Mida enam sa suudad kohal olla ning märgata oma tundeid ja mõtteid, seda selgemaks saab sulle, mida sa vajad ning mida mitte. Märka igapäevaselt seda, mis sinu sees ja sinu ümber toimub.





Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)







Nädala võtab kokku sauade kuus. Sind ootab ees midagi toredat. See võib olla midagi sellist, mida oled juba ammu oodanud, kuid samuti võib nüüd kui välk selgest taevast langeda sulle sülle mõne suurepärane ja lausa uskumatu üllatus. Kasuta praegust aega selleks, et nii töö- kui eraelus edasi liikuda. Sinu käsutuses on kõik võimalused, et oma hetkeolukorda parandada.