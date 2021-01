Jaanuarikuu energiad 2021: on aeg kasvatada oma sisemist väge!

19. jaanuari õhtul siirdub Päike Kaljukitsest Veevalaja märki, kus teda Saturn, Jupiter ja Merkuur juba ees ootavad. Veevalaja on tuntud oma uuendusmeelsuse ja humanitaarsete suundumuste ning võime poolest kollektiivile ja kollektiivsetele huvidele tähelepanu pöörata. Veevalaja energia on ka väga värskendav ja tervendav. Veevalaja kogub oma anumasse vett ehk (planeedi) raskeid emotsioone ja muundab need enne maha tagasi valamist ümber. See sügavalt puhastav energia on nüüd meie kõigi kasutada. See on suurepärane aeg uurida ja ajakohastada oma tõekspidamisi.

Täiskuu on 28. jaanuaril kell 21:14 Päikesega Veevalajas ja Kuuga Lõvi märgis. Selle Täiskuu energia on helge, särav ja sädelev. See on avardumise ja laienemise aeg, aeg lasta endal südamest särada! Siiski tasub olla tähelepanelik, et sära ja sädelus lähtuks tõesti südamest ja mitte egost. Võib juhtuda, et nüüd ilmneb mõni takistus või mingi uus teave, mis sulle väljakutse esitab ent selle Täiskuu energiates osutub just see suurepäraseks võimaluseks leida eneses kindlus astuda oma elus otsustavalt juhtpositsioonile. Lõvi Täiskuu soosib loomingulisi ettevõtmisi, tähelepanu all on ka lapsed ja nende heaolule.