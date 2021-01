Margus Vaheri vastus küsimusele, kas korpulentsed naised on meeste jaoks atraktiivsed

Naine, kes armastab ja väärtustab end täielikult, on kiirgav kalliskivi. Miks juveelid on kallid? Sest nad on haruldased. Ent transformatsiooni võti, et muutuda põlevkivist teemandiks, on iga naise enda taskus. See, kas ta seda julgeb kasutada, on juba iseasi. Enda kogemusest võin öelda, et ka teadliku mehe armastus mõjub naisele palsamina - selle tervendav ja toniseeriv mõju on rohkem pardipoegi luigeks muundanud kui mõni muinasjutuvestja. Sest kui mees naise olemust tõeliselt armastab, annab see mehele võime näha naise kiirgavat olemust ja hinge sellisena, nagu see tegelikult on. Ilma loori, valehäbide ja valukehadeta. Ning läbi mehe armastuse prisma õpib naine end järk-järgult nii nägema ka ise. Puhta iluna.