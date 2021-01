2021 aasta energiad: aasta kutsub meid üles loobuma vanadest mõttemallidest, olema loovad ja hoidma kokku

Pühvel on tugev tööloom, ta veab rahulikult ja järjekindlalt oma turjal raskeid koormaid ja tõmbab atra vagude vedamiseks. Vagusid aga on ju vaja selleks, et sinna külvata seemneid ja istutada uusi taimi! Pühvel on kannatlik, iseseisev ja põikpäine, ta ei tee äkilisi liigutusi. Pühvli energia sobib keskendumiseks pikaajalistele projektidele ja investeeringutele. Pühvel oskab hästi luua korda suhetes ja pereelus, teades, et kui peres on rahu, saavad kõik probleemid lahendatud. Suhted on üldse Pühvli jaoks tähtis teema, mille kvaliteedile ja stabiilsusele toetub kogu tema ülejäänud tegevus. Tehtud töö ja pingutuste eest saadakse Pühvli aastal ka väärilist tasu. Edu saavutamiseks tuleb sel aastal võtta oma kohustusi tõsiselt. 2021 on aasta, mil kõikide probleemide lahendamise võtmeks on distsipliin. Ennast tuleb Pühvliaasta energiates distsiplineerida nii vaimselt, emotsionaalselt kui ka füüsiliselt, et saavutada harmoonia iseendas ja suhetes. Seda nii isiklikus kui ka ühiskondlikus plaanis. Tähtis on ka õppida ennast selgelt, viisakalt ja hoolivalt väljendama ning jälgida, et ei laskutaks stereotüüpsete hinnangute tasemele. Üheks aasta väljakutseks on õppida oma aega paremini planeerima ja tulemuslikumalt kasutama. Kui eelnevat silmas pidada ja praktiseerida, toob Metall Pühvli energia kaasa edu tööelus ning jõukuse ja heaolu. Uued karjäärivõimalused, edu ja õnn on nende päralt, kes on paindlikud ja valmis suunda muutma.