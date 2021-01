04.01.2021 kuni 15.01 liigub Veenus Mula naksatras, mis on inimsuhetele väljakutseterohke periood, sest Veenus on samuti seotud Ketuga (Mula on Ketu juhitud naksatra). Jäärade ja Kaksikute jaoks olukord leeveneb, kuid lõplik pingestatus kaob kuu viimaseks pooleks, kui Veenus on vahetanud naksatrat ja liigub Purva Ashada tähekogumis.

Jaanuaris on kõige tiheasustatum sodiaagimärk Kaljukits ja läbivalt asub selles märgis neli taevakeha. Planeeditele distantsi hoidmise nõue ei kehti, kuid selline populatsioon maamärgis viitab üheselt maiste ja pragmaatiliste asjaoludega tegelemist. Artha* märgid on materialistid ja toovad kaasa kohustused ja vastutuse. Artha märgid pole vabad, st alati on mingi maine asjaolu, mis hoiab ja piirab inimese liikumist. Kaljukits on karmasthana, st on seotud töö, valitsemise, bürokraatia ja reegliterägastikuga. Lõvide, Kaksikute ja Veevalaja jaoks on materiaalses mõttes stressirohke aeg. Tegevused on piiratud ja võimalused end realiseerida pole kõige paremad. Olulisem kui varem on enese eest hoolitsemine. Leidke aega enesetäiendamiseks, nii emotsionaalsel, füüsilisel kui spirituaalsel tasandil.