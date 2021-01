ALKEEMIA TAROSKOOP JAANUARIKS: mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise osas?

Kui oled hetkel suhtes, siis nüüd on oodata omavahelise mõistmise ja läbisaamise paranemist. Suhe tõuseb justkui uuele tasandile nii vaimses kui füüsilises mõttes. Kui sa oled alles vaba ja otsid armastust, siis tasub hoolega suhelda, väljas käia või kasutada kasvõi interneti kohtingusüsteemi. Kui soovid kohata kedagi erilist, pead andma saatusele võimaluse, läbi mille see inimene sinu ellu jõuab.

Armastuse ja suhete osas tasub olla aus ja sirgjooneline. Ära etenda kedagi, kes sa tegelikult ei ole. Järgi oma hinge ja emotsioone. See annab nii võimaluse kasvamiseks ja arenemiseks kui ka enda kõrvale õige inimese leidmiseks. Mida enam sa tunned iseennast, seda parema suhte saad ka endale luua. Ära lase oma standardeid alla, isegi kui see tähendab mõnda aega üksinduses olemist. Olles teadlik iseendast ning omades realistlikku vaadet inimestele ja ümbritsevale, suudad sa tõmmata endale ligi suhte, mis täiendab sind ning pakub võimalust üheskoos tervikuks saada.





Küllus.

Tööasjad ei liigu nii kiiresti ega sujuvalt, nagu sa loodad. Ette tuleb ootamatuid takistusi või viivitusi. Samas ise ei saa sa otseselt midagi teha, et asju kiiremini liikuma saada. See periood tuleb lihtsalt üle elada. Raha-asjades tuleb nüüd rakendada külgetõmbeseadust - anna välja, mõtle positiivselt ja ära liigselt muretse. Nii lükkad rahavood taas liikuma.





Tervis.

Enesetunne peaks olema igati hea, sest sa oled enda eest korralikult hoolitsenud. Sa tead, mida su hing ja keha vajavad selleks, et laitmatult toimida. Peaksid jätkama samas vaimus, kuid hoidma meeles, et kõiges on oluline mõõdukus. Ära pinguta üle ega end liigselt piira, ka vaheldust ja pisut väljateenitud logelemist mõjub hästi.





Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Armastus. Sinu ellu võib ilmuda mõni vana austaja või endine kallim, kes soovib suhet üles soojendada või jätkata sealt, kus teie lugu pooleli jäi. Võid sellest küll olla meelitatud, kuid mõtle hästi järele, enne kui mõne otsustava sammu teed. Kas see on ikka just see, mida sa soovid. Ilmselt oli see inimene jäänud sinu minevikku siiski mingi põhjusega.

Küllus. Tööasjade osas tunned väsimust, tüdimust või lihtsalt rahulolematust, kuna sinu ootused ei ole täitunud. Praegu on hea aeg panna paika uued sihid ja plaanid, et saaksid hakata tegutsema selle nimel, mida sa soovid saavutada. Tegutse alles siis, kui on kindel, et muutused toovad sulle loodetud rahulolu ja tulu. Raha ei ole küll elus peamine, kuid samas ei tasu end ka mõtlematult keerukasse olukorda seada.

Tervis. Nüüd pead olema tähelepanelik oma teadlike ja alateadlike käitumiste ja emotsioonide suhtes. Ära suru oma tundeid alla ega eita neid. Leia võimalus igapäevaselt teha enda heaks midagi, mis sind rahustab, tasakaalustab ja toob tagasi oma keskmesse. Räägi oma mõtetest ja tunnetest kellegagi, kes sind mõistab ja oskab aidata. See võib olla nii lähedane, pereliige kui mõni sõber.

Kalad (19. veeb - 20. märts)