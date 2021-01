TÄNA ON 1.01! Mis on selle numeroloogiline, vaimne ja ajalooline tähendus?

Numeroloogiliselt on number 1 iseseisvuse, jõu, liikumise, endaga hakkama saamise ja enesemääramise number. See kannab endas positiivsuse ja sõltumatuse energiat, soodustades uute plaanide ja ideede tekkimist ning nende elluviimise alustamist. Seega on suurepärane päev oma elus uue lehekülje keeramiseks ja halbade harjumuste maha jätmiseks.

Number üks on igas tuntud sümbolisüsteemis esikohal. Aasta esimene päev, kuu esimene päev, esimene koolipäev või uue päeva esimene päev. Nii tähistab number üks iga uue sündmuste seeria algust. Kui räägime aja ja ruumi mustritest, siis ikka ja alati tullakse number ühe juurde tagasi. Uusaastapäev või kuu esimene päev on ajatsüklite algus, mis kordub kogu aeg.

Hoidke silmad lahti ja otsige täna silmapiirilt võimaluste märke.

Taro kaartides on number üks maag, mis sisaldab tuleviku loomiseks vajalike ressursside olemasolu. Sodiaagisüsteemis on number üks seotud Jääraga, mis esindab aktiivsust, vabadust ja julget eneseväljendust. Ingelliku energia väljendusena kannab number 1 sõnumit, mis soovitab jälgida tähelepanelikult oma mõtteid. Tasub teha kindlaks, kas mõtlete üksnes sellest, mida soovite, või hoopiski sellest, mida ei soovi. Juhtige oma mõtted oma unistuste poole. 1.1 on märgiks, et teie jaoks on avanemas mõni uus võimalus, mida tasub ära kasutada. Teie mõtted manifesteeruvad hetkel rekordilise kiirusega.

Nõid Anete on kirjutanud: Number 1 nägemine viitab uutele algustele. Number 1 on julge number, mõnikord tuleb selle numbri nägemisel kõigepealt tegutseda ja seejärel alles mõelda. Selle numbri puhul tuleks tähelepanu pöörata terviklikkusele, tuleb endale teadvustada, et kõik algab meist endist. Kui number 1 on end juba mõnda aega ilmutanud, siis vihjab see sellele, et peaksid end vähem mõjutada laskma, välises maailmas peegeldub meie sisemine maailm. Number 1 palub sul mõelda, millist nägu sa maailmale näidata soovid, mida sa selles maailmas teha tahad ja kes sa olla soovid.

Huvitavaid fakte 1.1. kohta