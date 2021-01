Alexis Varnum: Jaanuar toob kaasa suured muutused, kui siseneme uude reaalsusesse

2021. aasta jaanuar on täis muutuste energiat, mis on uus, avatud, avar ja vahel ka kummaline. Samas palju on ka sellist, millega Sa pole harjunud. Jaanuaris eksisteerivad veel 2020. aasta energiad. Kohe, alates 01.01.21. ei hakka toimuma muutused, vaid aasta energiate muutus toimub umbes kuu keskel. Kuid igapäeva tegevusesse ja hallidesse päevadesse hiilib sisse jaanuari erk elegantsus. Paljud meist tahaksid, et jaanuar oleks kui ümberlaadimine, et toimuks midagi ilusat ja seda ka juhtub. Erksus ja elegantsus kõiges annab endast märku. Jaanuar hakkab pöördumatult meid välja viima vanadest seisunditest, tekib midagi uut, millele pöörad tähelepanu ja mis teeb Sind julgemaks ja otsustusvõimeliseks.

2021. aastal hakkame rohkem kogema väljumist vanadest reeglitest, traditsioonidest, sihtidest ja siseneme uude kvantreaaalsusesse. Selle korda on keeruline esialgu mõista ning võib tekkida ebaselgus. Toimub see, mis muudab kõike vana ja seda, mis tundus stabiilsena. Jaanuaris võid tunda enda sees pidulikku seisundit, mis võib tunduda sulle kummalisena. Tegelikult see on Sinu enda sisemine protest selle vastu, mis toimub, Sa ei soovi rohkem sellega haakuda, Hing nõuab midagi muud ja Sa tunned, et oled valmis lendama kõrguses. See on ka hea aeg, et lubada enda elus muutustel juhtuda ja toimuda. Me oleme valmis aktsepteerima. Me oleme valmis olema võlurid ja loojad. Kõik, mis on olnud meis välja lülitatud 2020. aastal, lülitub taas sisse ka see, mida Sa enda kohta pole teadnud, aga mis on olnud alati Sinu sees. Kõik see hakkab tasapisi nüüd taas tulema Sinu ellu.