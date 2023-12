JÕULUAEG ON ALANUD: rahvatarkust ja uskumusi, mis tagavad õnne, tervise ja hingerahu

Jõulud on omad ja põlised aastavahetuspühad. Võrumaal on veel hiljaaegu kutsutud jõulukuu 25. päeva vastse ajastaja päevaks (uue aasta päevaks).

Esivanemad teadsid, et elu saab alguse seemnest või munast. Aastalgi on seeme - jõulupühad. Kõik see, mis sa uue aja hakul teed või tegemata jätad, mõjutab eelolevat omal moel. Esivanemate tarkuste meenutamine ja järgimine pühade ajal toob elumõnu, tervist ja edenemist.