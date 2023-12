PIPARKOOGID: maitsvad ja maagilised põneva ajalooga maiustused

Nürnbergi kõrval on ka teine linn - Torun Poolas -, kus valmistatud piparkoogid on olnud sajandeid maailmakuulsad. "Pierniki torunskie " on Poola piparkoogid, mida on valmistatud selles keskaegses hansalinnas juba üle 700 aasta. Torunis olid kõik eeldused vürtsikookide kultuuri tekkeks - hästi arenenud mesindus, viljakas maa ja linna läbiv kaubatee. Linna jõudsid vürtsid Indiast. Esmakordselt mainitakse Toruni piparkooke 1380. aastal. Piparkoogimeistrid ei olnud ainsad, kes neid delikatesse valmistasid - 16. saj. oli piparkookidega kaubitsemine sealse Tsistertslaste ordu üheks peamiseks jõukuseallikaks. Kuna piparkook oli tänu vürtsidele üks väheseid hea säilivusega küpsetisi, müüdi neid edukalt ka väljaspoole riigipiire. 17. saj. soosisid linnavõimud tulusat piparkookidega kauplemist, tehes maksusoodustusi vürtside sisseveole ning toetades pagarite tsunfte piparkookide eksportimisel.

18-19. saj. toimus massiline pagaritöökodade sulgemine seoses tööstusliku tootmise juurutamisega. Aastaks 1825 oli linnas alles vaid kolm traditsioonilist pagaritöökoda. Ent sellele vaatamata ei vähenenud Toruni piparkookide tuntus ja kohaliku ajalehe 1875. aastal ilmunud väljaandest võib lugeda, et Toruni piparkooke eksporditi sellel aastal isegi nii eksootilistesse paikadesse nagu Aafrika, Türgi, Jaapan, Hiina ja Hawaii saared. Toruni piparkooke on ülistatud nii kirjanduses kui ka kaunites kunstides. Neist on sageli juttu Poola legendides ja vanasõnades. Ühe legendi järgi on piparkook mesilaste kuninganna kingitus inimkonnale. Traditsiooniliselt on Toruni linn piparkooke kinkinud Poola silmapaistvatele kultuuri- ja poliitikategelastele, Poola kuningatele ja isegi Napoleonile. Suurim ja kuulsaim Toruni piparkook valmistati aastal 1778. 2 meetrit pikk ja 30 cm lai hiidpiparkook oli kingitus Katariina Suurele.