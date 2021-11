TÄNA ON 11.11 | Võimas soovide täitumise päev!

1. Okultne numeroloogia tõlgendab numbrit 11 kui meistriarvu, mis väljendab kõrget vaimset taset ja intuitiivsust.

2. 11 tähistab joondumist, mis võib toimuda meele ja südame vahel, mehe ja naise vahel, kõrgema mina ja hinge vahel, kogukonna ja individuaalsuse vahel. See on kutse võimalusele häälestada oma hing Kosmosega, korrigeerida oma identiteet ja ühineda teistega selle kõige tähistamiseks.

3. Usutakse, et kui vaadata täpselt kell 11.11 kella ja soovida midagi, siis läheb soov ka täide.

4. Judaismis ja kristluses peetakse numbrit 11 negatiivseks, sest see on patu arv. Sellist suhtumist on süvendanud asjaolu, et 11 ületab ühe võrra jumala käskude arvu ja sel jääb üks number puudu kosmiliselt täiuslikust kaheteistkümnest.

5. Inimesi, kes on sündinud 11. kuupäeval, novembrikuus või kelle elutee number on üksteist, kuid kes ei ela meisternumbri vääriliselt, piinab pidevalt mingi seletamatu igatsus millegi neile tundmatu järele, mida nad samas nagu tunneksid ja tahaksid omaks võtta.

6. Inglitesse uskujad peavad numbrit 11 väga positiivseks märgiks. See meenutab, et inglid on alati sinuga ning aitavad sind rasketel hetkedel. Küll aga peaksid ka sa ise on õnnele kaasa aitama ning keskenduma sellel, mis sul on ja mida sa soovid, mitte kõigele sellele, mida sul pole.

7. Taro kaardipakis vastab numbrile 11 kaart Õiglus. See kutsub üles olema aus, seda ennekõike iseenda vastu, mitte looma illusioone või lihtsalt hoolimatusest asjadel minna laskma. Kõige eest siin elus tuleb vastust anda.

8. Numbrit 11 seostatakse ka inimese karma ja õppetundidega. Seega tasub tänasel kuupäeval olla oma mõtetes ja tegudes hoolikas ja tähelepanelik.

9. Usutakse, et number 11 on kui portaal jumalikkuse ja universumi jõuallika juurde. Seetõttu tasub täna keskenduda kõigele, mida sa oma ellu soovid. Jälgi, et sinu soovid oleks kantud headusest ja tarkusest.