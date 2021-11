Kui surm istub õlgadel, ei saa vilistada elule

Puude kallistamine võib tunduda mõnele meist veidi imelik, kuid loodushingedest patsientidele on sellel rituaalil eluline tähendus. Meenub üks vanake, kes oli kasvanud looduse keskel, kuid haigus oli ta aheldanud kuudeks voodisse. Kui temaga tuttavaks sain, pakkusin talle võimalust minna metsa jalutama. Ta oli selle üle nii õnnelik, et suutis metsa jõudes minu käe najal ratastoolist tõusta ning suruda oma jõuetu keha ühe noore männipuu tüve vastu. Astusin diskreetselt kõrvale seniks, kuni ta oma metsapalvet luges. Ja palvetamas jõudsime temaga käia mitme nädala jagu, enne kui ta koju läks.

Olen näinud, kui hardalt võib vanusest väsinud käsi leida jõu selleks, et paitada just selle kuuse okkaid, mis käe omanikule palatiaknast pikkade kuudega tuttavaks on saanud. See ligi 100aastane vanaproua oli aastakümneid viibinud tubastes tingimustes ja ratastoolis ning see oli esimene kord üle pika aja, kui ta sai loodust puudutada. Me käisime temaga palju kordi kuusest naabri oksi paitamas.

Metsal on inimesele imepärane mõju. Looduse hingus on palju aidanud kaasa mu patsientide hingevalu ja mõnikord ka füüsilise valu leevendamisele. Ma olen näinud neid puude keskel nagu üles ärkavat, haigus võib neil hetkil taanduda mõõtmatutesse kaugustesse. Elu tuleb nende inimeste haigusest puretud hinge ja kehasse tagasi ning mingil salapärasel moel taastub kasvõi hetkeks nende kadunud või vähene füüsiline jõud.

Mitte iga psühholoog ei saa kiidelda kabinetiga, kuhu lisaks neljale seinale jääb ka männimets, mille lõhn, värv ja hääled mõjuvad positiivselt ja teraapiliselt. Võin julgesti öelda, et mets teeb osa tööst juba minu eest ära, kui patsiendiga mööda liivaseid teid kõnnin või sambla peal istet võtame. Enamasti on haiged ratastoolis, sest nende seisund ei võimalda pikki jalutuskäike või maapinnal istumist.

Endale psühholoogi valides tuleb mõnikord mitme juures käia, enne kui leitakse see õige, kellega tekib usalduslik terapeutiline suhe. Haiglas peab sageli pidama vestlusi palatis, sest patsienti ei tohi haiguse tõttu voodist välja võtta. Palatis on privaatsus aga sama hea kui olematu ning see teeb suhtlemise väga keeruliseks. Kui patsienti on võimalik aidata istuvasse asendisse ning ta seisund lubab palatist eemal olla, kasutan vestlusteks alati oma kabinetti.

Mets avab meeled ja hinged ning aitab inimeste vahel luua usalduslikke suhteid. Puude varjus kaovad häbi ja hirm oma tunnete ja emotsioonide avaldamise ees. Jaa, ma olen näinud Hiiu vanade mändide all istudes palju pisaraid nii meeste kui naiste palgeil, kuid need on olnud leevendust toovad pisarad. Neis on olnud kurbust hääbuva elu pärast, armsate inimestega hüvastijätmise pärast, elamata elu ja täitumata jäänud lootuste pärast.

Mets on aidanud mul lihtsamini leida õigeid mõtteid, sõnu, hääletooni ja mõnikord puudutustki, et inimese kaotusvalu leebuks ning asenduks rõõmuga selle üle, mis on olemas praegu.

Metsas toimunud teraapiaseansid on enamjaolt pakkunud rahuldust nii mulle kui patsiendile ning siit empiiriline tõestus, et keskkonnal on inimese emotsionaalse ravi osas oluline roll.

Kui surm istub õlgadel, ei saa vilistada elule

Olin ju arstina surmaga ikka kokku puutunud. Surid mõlemad vanaemad, vanaisa, ämm, tuttavad, patsiendid ... Ent siit ilmast lahkumist polnud ma endale sügavalt teadvustanud hetkeni, kuni see mind väga lähedalt ning valusalt puudutas.

Lahkus väike inimene, kes jõudis elada napilt kaheksa kuud. Sündiski siia ilma lühikeseks ajaks, sest kaasasündinud neerude anomaalia pikka iga ei lubanud. Selle lahkumisega hakkasin aduma, et surm tähendabki ühest olekust teise minekut. Selline ongi elurütm.

Miks lähevad mõned varem, mõned hiljem ... see on nii ka looduses. Vaadates suure suve ajal lehtpuid, näeme, et juba varakult on mõned kollased lehed puu all maas ja hilissügisel, kui tuul on kõik lehed maha ajanud, on üksikud kangekaelselt oksa küljes kinni.

Lilled ja teised taimed närtsivad. Loomad, linnud ja kalad surevad. Ühed on elus pikemat aega, teised lühemat. Talv tuleb, loodus jääb suiku. Igal asjal oma aeg. Mis minema peab, see ka läheb.

Ja loomulikult ei taha me sellega leppida. Võitleme, võidame ja kaotame.