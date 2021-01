Luues täiuslikku suhet: Teadliku partnerluse kümme omadust

Üks põhjus, miks sa olid partnerist võlutud, oli see, et tal olid olemas need võimed ja oskused, mis sinul puudusid. Seepärast andis partneriga koos olemine sulle terviklikkusetunde. Teadliku partnerluse puhul õpid, et ainus tee jälle terviklikkus saavutada on arendada oma varjatud võimeid.