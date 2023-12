Alar Ojastu: teistesse panustamine teeb õnnelikumaks kui asjad

See, mida nad avastasid, oli erakordne. Küsitledes põhjalikult enam kui 300 inimest, leidsid nad mustri: need, kes olid sotsiaalsemad ning panustasid teadlikult suhetesse, olid oma tööle 10 korda rohkem pühendunud ning tundsid sellest kaks korda suurema tõenäosusega rõõmu kui need, kes hoidsid omaette ja suhetesse ei panustanud. Veelgi huvitavam on see, et ainult 7% omaette hoidjatest olid viimase aasta jooksul saanud ametikõrgendust. See number on eriti väike võrreldes sellega, et sotsiaalselt teistesse panustavate kolleegide ametialane edutamise tõenäosus oli 40%. Järeldus on lihtne: kui sa ei anna ja ei panusta, siis sa ka ei saa ja ei arene.

Kuid kitsaskoht peitub selles, et senine uurimistöö on keskendunud peamiselt sellele, kui palju me sotsiaalset tuge saame, mitte kui palju me seda ise teistele jagame. Tuleb välja, et teistele toeks olemine tekitab parema tunde ja sellel on pikaajalisem tulevikku ulatuv kasu. Seega liikus uurimuste fookus sellelt, kui palju me kolleegidelt/sõpradelt tuge saame, sellele, kui palju me ise neile tuge ja tähelepanu jagame. Harvardi teadlased eesotsas Achoriga hakkasid uurima, kui palju inimesed võtsid vaevaks oma töökaaslastega pärast tööd kokku saada või kommenteerida nende Facebooki postitusi. Samuti seati fookus sellele, kui palju nad oma vanematele armastuse ja julgustusega toeks olid, selle asemel et uurida, kui palju vanemad neid toetasid.

Aga mäletad - heaolu ühes valdkonnas mõjutab automaatselt seda kõikides teistes. Hoides inimest võimalikult kaua töö juures ja takistades teda keskendumast oma sotsiaalsele heaolule, hakkab mõne aja pärast kannatama ka tema tööheaolu. Kõige aluseks on taas inimeste teavitamine sellest, et lähedastega veedetav aeg on tähtis ja see pole luksus, mida töönarkomaanina endale poolsunniviisiliselt lubada. Harvardi teadlane Shawn Achor kirjutab, et viimase 20 aasta sotsiaaluuringud on leidnud kindla seose inimese rõõmu ja selle vahel, kui palju ta saab sotsiaalset tuge.

Mida rohkem aega saab keskmine ekstraverdist inimene veeta sotsialiseerudes, seda suurem on tema õnnetunne ning seda väiksem kogetav stress ja mure. Siit on üsna loogiline järeldada, et mida vähem on inimestel aega, et pühenduda enda jaoks tähendusrikastele suhetele, seda rohkem kannatab nende elukvaliteet ja produktiivsus.

Lisaks õnnele mõjutab sotsiaalvõrgustik muidugi tervist. Näiteks kui lähedane inimene suitsetab, siis hakkab 61% suurema tõenäosusega ka tema kaaslane suitsetama. Kui mu parim sõber läheb vormist välja, siis tõenäosus, et ka mina lähen vormist välja, kasvab 57%. Kui mu parim sõber on füüsiliselt väga aktiivne, siis kolmekordistub tõenäosus, et ma hakkan samuti trenni tegema. Kui ma toitun tervislikult, siis on viis korda suurem tõenäosus, et ka minu kõige lähedasemad sõbrad muudavad oma harjumusi. Kuna enamik inimesi veedab kolleegidega palju rohkem aega kui sõpradega, on Gallup leidnud, et kui kolleegidel on omavahel head suhted, siis kehtivad need numbrid ka meeskonnas. Nii et meeskonnaliikmete kõrge sotsiaalne heaolu loob eeldused iga inimese kõrgemale füüsilisele heaolule ja seeläbi edukamale organisatsioonile.

Üks järeldusi on see, et suurt osa inimestest ei huvitagi tegelikult kallid asjad nende omaduste või kvaliteedi pärast, vaid neid tõmbab selle kõigega kaasas käiv staatus; see, et asjad räägivad justkui midagi olulist nende omanikust, tema erilisusest.

Uuringud näitavad, et neil, kes määratlevad ennast ja teisi asjade kaudu, on suurem risk kokku puutuda abieluprobleemidega, sattuda kasiinosõltuvusse või võlgadesse ja kogeda madalamat heaolu. Materialistlikud väärtused on seotud ka õnnetu abieluga. Rohkem kui 1700 paarisuhte uurimine näitas, et kui mõlemad hindasid kõrgelt materiaalseid väärtusi, siis kaasnes sellega madalam rahulolu oma abieluga.

Mind puudutab see isiklikult. Olen palju aega oma elust kulutanud rikkuse tagaajamisele ja tunnen, et hindan tänaseni teiste ja enda väärtust asjade kaudu, tundes hirmu, kas mind peetakse siis vähem väärtuslikuks või kompetentseks, kui mul teatud asju ei oleks. Ja ma ei saa kuidagi öelda, et nüüd, kui mul on olemas enamik sellest, mida mu ego on pidanud vajalikuks, et n-ö olla keegi, oleksin ma õnnelikum kui siis, kui mul polnud veel isegi voodit, millel magada, mööblist ja restoranis söömise võimalusest rääkimata. Reisin juba seitse aastat enamiku osa talvest, kohates ikka ja jälle inimesi, kellel ei ole mitte midagi, kuid kes on tunduvalt õnnelikumad kui mina. Ja need ei pruugi ilmtingimata olla vaesed kohalikud, kes oskavad hinnata elu väikeseid imesid ja kelle sotsiaalsuhted on niivõrd tugevad, et õnn tuleneb inimestevahelistest suhetest. Need võivad olla ka Euroopa või Ameerika inimesed, kes on otsustanud loobuda materialistlikust võidujooksust ning reisivad väga väikese raha eest, tehes siin-seal juhutöid, aga kes on õnnelikud, sest on saanud vabaks vajadusest teistele midagi tõestada - nende jaoks piisab lihtsalt olemisest.