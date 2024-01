Kaire Vilgats: Olen tundnud, mis on depressioon ja olen veendunud, et sellest tuleb rääkida

Katkend Kaire Vilgatsi ja Dagmar Oja raamatust "Ilusad suured tüdrukud"

Depressioonist

Kaire: "Olen tundnud, mis on depressioon ja olen veendunud, et sellest tuleb rääkida, et hädasolija teaks seda ära tunda ja abi otsida, et süvenemist ära hoida."

Depressioon on püsivalt väljendunud meeleolu alanemine, millega kaasneb elurõõmu kadumine, energia vähenemine ning mille tulemusena langeb toimetulekuvõime ja elukvaliteet. Arvatakse, et iga viies inimene põeb elu jooksul depressiooni. Depressioon võib tekkida igaühel, sõltumata vanusest, soost, rahvusest, haridusest, ametist või jõukusest. Depressioon haarab inimest tervikuna, võttes kogu elujõu, energia, huvid, lootuse, kõike nähakse ainult negatiivses valguses. Eestis on depressiooni levimus viimastel aastatel läbiviidud uuringute järgi olnud 5,6% - see tähendab, et uuringu toimumise ajal oli Eestis depressiooni käes kannatavaid inimesi ligikaudu samapalju, kui on Pärnu, Viljandi ja Rakvere linnas kokku elanikke - umbes 75 000.*

Kaire: "Minul on olnud paar raskemat episoodi. Valdavalt on selle n-ö "hoo" päästikuks ikkagi vahetult elus toimuv, ja see on mõjutatud minu kohta lapsepõlves ja hilisemas elus antud hinnangutest ja arvamustest. See pole küll ainus põhjus, kuid on siiski vundamendimaterjaliks, millele see haigus ennast üles ehitada saab.