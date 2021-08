Margus Vaher: Mis eristab poisikest mehest? Vastutuse võtmine!

See omakorda eeldab suurt sisemist küpsust. Mõnel on emotsionaalne intelligents justkui kaasa sündinud, teise puhul näib, nagu käiks ta suhtekooli esimeses klassis ka neljakümneaastasena. Inimeste toimetulekumehhanismid ebamugavateks olukordadeks on lihtsalt niivõrd erinevad.

Sisemiselt küps mees elab mõistmise ja põhimõttega, et ta ise on oma elu suveräänne juht ja iga katse ükskõik mis olukorda muutus tuua saab alati alguse temast endast. Ma ei tea hullemat loodusnähtust kui mees, kes pidevalt vingub, kurdab ja halab. Tema mentaliteeti iseloomustab passiivne oskamatus ja julguse puudumine midagi ise olukorra muutmiseks ette võtta. Aktiivsele ja otsustavale sekkumisele eelistab ta lihtsalt habemesse soigumist, et maailm on paha, naine ei mõista ja elu ebaõiglane. Ehk siis kõige paremini iseloomustab laps-meest vastutusest kõrvalehiilimine ja ohvrirolli võtmine.

Seega järgmine kord, kui esimesele kohtingule lähete, siis küsige naisena julgelt, kas mees on enda eluga rahul ja õnnelik ning miks. Ainuüksi selle esmapilgul lihtsa küsimuse vastus annab aimu, kas tegemist on tasakaaluka karjajuhi või potentsiaalse internetis sappi pritsiva netitrolliga, kes ise pole elus muffigi teinud ja suurim saavutus on anonüümselt iriseda nende kallal, kes on piisavalt julged, et järgida oma südamekutset ja ükskõik mida ette võtta.

Allikas: Margus Vaher "Aga miks mehed sellised on?"