Toitained, mida iga viirus kardab

Foto: depositphotos.com

Taas on kätte jõudnud aeg, mil meedia kubiseb üleskutsetest varjuda viiruste eest üksindusse ning kanda igal võimalusel maski. Samas tasub meenutada, et varasemalt on inimkond panustanud immuunsüsteemi toetamisse sootuks teiste meetmetega, ja nimelt: tervist toetavate toiduvalikute, esiemade tarkuse, lähedaste toetuse ja värskes õhus viibimisega. Pole teaduslikult tõestatud? Muidugi on, nendib integratiivne terviseterapeut ja toitumisnõustaja Liis Orav oma kodulehel Toitumistarkus.ee.