Seljatades igapäevaseid mürke - looduslik nahahooldus, nipid ja retspetid

Üldteada on ka see, et kosmeetika kahjulikud koostisosad pole enam ainult inimese enda isiklik probleem - iga toode, mida nahal kasutame, satub lõpuks ka pinnasesse ja veekogudesse, kus see võib mõjutada mikroorganisme ja vee-elustikku, seeläbi looduse toimimist ja ökosüsteemide tervist.

Looduslikud koostisosad on palju turvalisem alternatiiv, kuid tasub siiski meeles pidada, et ka taimed võivad mõnedel inimestel soovimatuid reaktsioone esile kutsuda ja allergiat tekitada. Lisaks on paljud koostisosad, mis on tähistatud kui looduslikud või looduslikult saadud, läbinud tegelikult keemilise töötlemise, mis võib muuta nende olemust ja vähendada nende kasulikkust nahale. Kõige aktiivsemad, puhtad ja kasulikud koostisosad on minimaalselt töödeldud (nt külmpressitud ekstra neitsi taimeõlid ja auru baasil destilleeritud eeterlikud õlid) ning pärinevad orgaanilistest või biodünaamilistest taimedest.

Enda jaoks parimate naha- ja kehahooldustoodete valimine hõlmab lisaks siltide lugemisele ja koostisosade tundmaõppimisele ka seda kuidas toode on valmistatud. Kosmeetikaettevõtted, kes hoolivad tõeliselt oma klientide tervisest ja heaolust ning keskkonnast, jagavad alati üksikasju oma koostisosade valiku ja tootmisprotsessi kohta. Sageli on väiketootjad just need, kel on motivatsiooni ja võimalust toota looduslikest komponentidest tehtud tooteid.

Mida võiks naha- ja kehahooldustoodete puhul jälgida?

Kosmeetikatoodete valimist pole vaja liiga keeruliseks muuta. Hea on meeles pidada mõnda olulist reeglit: