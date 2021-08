Mari Metsallik: naiselikkus on loov jõud, mis suudab hoida nii suhet kui kogu maailma harmooniliselt toimimas

Mehed on alati just nii auväärsed, tugevad ja kombekad, kui heatahtlikud on naised, kelle väärilised nad olla soovivad. Kogu ühiskonna moraal, kombed, väärikus ja headus on just sellisel tasemel, nagu on selle ühiskonna õrnema soo naiselikkus. Kui mees armastab naist, soovib ta saada tema vääriliseks. Mida kõrgem on naise sisemine õiglus, headus, pühadus ja au, seda enam peab mees kõike seda ka endas kasvatama, et olla tema vääriline. Mees jääb alati just selle naisega, kelle kõrval ta paremaks muutub, kes inspireerib teda kasvama, pühenduma, vastutama ja julgust kokku võtma. Just seda tähendab ütlus, et naised valitsevad maailma. Kuid mitte karjudes, käsutades ja kätega vehkides, vaid sellega, kui ausad ja vankumatud on nende sisemised väärtushinnangud.

Naine, kes väärtustab ennast, teab, milline tähtsus on valida vääriline mees ennast ja perekonda õiglaselt juhtima ja ülal pidama. Valitakse üks kord ja igaveseks. Meie kätes on kodu õnn ja õnnelikust perest tulevad alati heatahtlikud, empaatilised, armastavad ja tugeva energeetikaga eneseteadlikud inimesed. Ma soovin, et meie, naised, mõistaksime, milline uskumatu vastutus ja suursugune missioon meile usaldatud on ning leiaksime iseenda seest selle äratundmise, mille allikast hakkame oma vastutusrikast rolli täitma naudingu ja rõõmuga. Just meie, naiste kohustus on suhte õnne hoidmine, sest meie oleme need, kes toovad suhtesse läheduse. Mehed kaitsevad meid väljast, aga meie kaitseme meie armastust seest, oleme selle armastuse loojad ja valvurid. See on meie vastutus.

Naiselikkus tõstab mehe ja naise vahelise suhte taevalikesse kõrgustesse ning naiselik naine on alati sügavalt hoitud ja imetletud mehe poolt. Mees tunneb alati vajadust teda kaitsta ning hoida kõige halva eest.