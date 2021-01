Tervendavad suhted valmistavad sind ette kohtumiseks hingesugulasega

Selleks sa loodki oma elus situatsiooni, mis näitab sulle, et sa oled ilus, et Hingeline lähedus, hellus, soojus, mõistmine on olemas. Selleks tulevad ellu nö tervendavad suhted. See uus tunne võib tekkida siis kui Sa tutvud mehega, kuid selline kohtumine ei kesta lõputult, nii kuidas meie endale ette kujutame ja ootame. Selline suhe annab tunde, et sa oled olemas, et elu liigub edasi, et sa oled naine. Tavaliselt sellised suhted ei kesta kaua, vaid mõned kuud. Kuid need õnnelikud hetked, mida oled üle elanud on puhtad ning on täis hellust ja soojust. Tervendav suhe ei too ainult õnnetunnet, kuid samas Sul on võimalik näha, milliseid omadusi Sa peaksid endas arendama, et osata olla kellegi kõrval ja luua püsivat suhet. Mitte lihtsalt suhelda romantiliselt, vaid elada koos ja jagada kohustusi, millega tahaksite tegeleda ning kuidas koos areneda ja edasi minna.

Peale suhete lõpetamist Sa läbid puhastuse etappi, milles üritad mõista ennast, mõista põhjuseid, pead endas dialooge, koristad takistusi, eemaldad kivid enda südamest ja kindlasti varem või hiljem jõuad seisundisse, kus saad minna edasi järgmisele tasandile. Kuid probleem on selles, et sa ei saa endas tunnetada seda õnne, mida Sa vajad. Enda reaalsust me loome lähtudes sisemisest tundest, sellest kuidas me antud hetkel elu tajume. Selleks, et luua taas uut püsivat ja õnneliku suhet, esialgu me peame endale selgeks tegema, et milline on üldse just MINU ÕNN.

Täna kirjutan naistele, kes soovivad luua suhet või kellel on just alanud värske suhe ja nad ei tea veel, kas on see püsisuhe või mitte.

Kui sa oskad olla vaimustunud iseendast ja armastada ennast, siis miks Sa arvad, et mehi ei saa usaldada, et nad teevad ainult haiget. Ole ise korras ja Sinu kõrval varsti on see inimene, kes teab mis on heaolu ja armastus. Oskus olla vaimustusest enda mehest, mitte nõuda ega oodata, et ta lahendab kõik Sinu probleemid ja nagu prints viib sind oma lossi. Samas see ei tähenda, et Sa peaksid kohe hakkama kõikidega tutvuma ja hüppama ühest voodist teise selleks, et ennast ravida. Nii see ei tööta. Sellise käitumisega Sa üritad täita enda sisemist tühjust ja midagi endale kompenseerida. Samas puudub vastutus enda elu eest. Ma ei kirjuta sellest. Esialgu õpi oma muresid ise lahendama, oska ennast mõista, austa ennast, armasta, väärtusta, et tunneksid sisemist heaolu. Mitte, et Sa ootad päästjat, kes teeks seda kõike Sinu eest ja kannaks Sind kätel.

Me ei saa oma partneris näha päästerõngast ega karku. Me kohtume inimestega, sest tekib Hingeline sobivus. Nii kaua kui meis elab teise ekspluateerimise programm, ootused, nõudmised ja ohvriseisund, me ei saa enda ellu luua inimest, kellega saaksime olla õnnelikud. Õnnelik vaba inimene ei saa sellisel juhul püsida meie elus aga hõivatud mees loob veel suuremad piirangud. Tähtis on olla teineteisel olemas rõõmuga, mitte mängida rolle, ehk Sina pead seda ja mina seda. See on tehing, mitte armastus.

Kui Sa oled veel kaugel harmoonilisest partnerlusest, luba endale lihtne partnerlus, meeldiv olemine koos mehega, mõnus suhtlemine, oska kinkida teisele seda, mida saad ja oskad ning ka mees kingib sulle seda, mida saab ja milleks on valmis. Näiteks meeldivat õhtusööki või teatris käimist. Me tihti rikume oma elu enda ootustega, sest kohe ootame püsisuhet.