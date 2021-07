Vii tähelepanu väliselt ebakõlalt ja kakofoonialt oma sisemusele ja saa teadlikuks tõelisest iseendast

Praegu määratleb inimene olemist kannatuste, piirangute ja hirmu võlts narratiiv. See sisaldab eraldatusetunnet ja lõputut võitlust selle eest, et leida rahulolu suhete, füüsilise omandi ja saavutuste kaudu. Samuti sisaldab see süütunnet, pidevat tunnet, et elu lihtsalt juhtub sinuga ja sina oled võimetu midagi muutma - ning kõik see viib rahulolematuseni. Vahel on see rahulolematus väga nõrk, justkui kerge lõhn, mis on muutunud su kogemustes normaalseks. Sa ei tellinud restoranis õiget rooga ja veedad kogu söögiaja närviliselt, jälgides, mida teised inimesed tellisid, mõeldes, kuidas see kõik maitseb, selle asemel et olla koos oma abikaasaga täielikult kohal. Su parim sõber vaimustub oma meditatsioonikursusest, niisiis tuled enda omast ära ja lähed sinna, aga leiad, et ei saavuta sama häid tulemusi. Sa veedad saalis kogu selle aja, mis peaks olema pühendatud su teadvuse avardamisele, tundes, et oled närvis ja mõeldes, kas sa tegid ehk vea. Sa muudad meelt riiete suhtes, mille ostsid oma parima sõbra sünnipäevapeo tarbeks. Kas see on õiget värvi? Liiga uhke? Liiga kitsas? Kui oleksid viibinud poodides kauem aega, kas sa oleksid siis leidnud odavamad rõivad? Sa ostad, saadad ostu tagasi ja tellid uue asja, sest tahad, et teised näeksid sind sellisena, kuidas sa end ise sisimas tunned. Sa õigustad kõike, öeldes, et sul on kõrged nõudmised, aga tegelikult püüad sa saavutada mugavust, kindlust, rahulolu ja eneseväärikust välise abil. See kahjustab ka sinu suhteid ega anna su partnerile ausat võimalust. Sinu sõbranna saab kihlasõrmuse oma partneriga kohtumise teisel aastapäeval. Sinu partner keeldub end sidumast, ehkki olete käinud sama kaua aega. Su mõistus ei lakka kunagi loomast ja ümber vaatamast nimekirja omadustest, mis sellel inimesel peaksid olema, ja sa tugevdad oma uskumust, et oled partnereid valides täiesti läbi kukkunud. Sa veendud üha kindlamalt, et kusagil mujal peab olema keegi, kes on sinu jaoks parem. Sinu abielu pole sugugi kindlal pinnal ja nüüd on su naine hakanud sotsiaalmeedias uuesti suhtlema oma vana ülikooliaegse kallimaga. Ta tundub olevat selle üle, et leidis ta pärast kõiki neid aastaid, õnnelikum kui igal õhtul, mil astud pärast rasket tööpäeva uksest sisse. Sind on ennegi petetud ja sa teed kohe järelduse, et nüüd ootab sind seesama. Sa hakkad kaaluma lahutust, et sina poleks jälle see, kes maha jäetakse.