7 parimat eeterlikku õli ärevuse ja stressi leevendamiseks

Foto: depositphotos.com

Su nina teab, kuidas ärevust maha rahustada. Haistmine on võimas taju, mis võib meie heaolu vahetult mõjutada. Kui tunned mõnel soojal ja päikselisel päeval läbi akna sisse kanduvat meeldivat lõhna, võib see meelde tuua mõne olulise lapsepõlvemälestuse. Kui haistame midagi nauditavat, võib see naeratuse näole tuua ja tuju rõõmsaks teha - isegi siis, kui olime tol hetkel ärevil. Lõhnade kasutamine ärevuse vähendamiseks kannab nime aroomiteraapia.