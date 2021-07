Alkeemia lugemisnurk | Mida surmalähedased kogemused on meile õpetanud?

Selline, milline sa oled surmahetkel, saab olema su teispoolsus. Sa ei muutu äkitselt taevaseks pühakuks, kui sul polnud selleks kalduvust enne surma. Mõned, kellel on olnud SLK, võivad arvata, et elu ülevaatest piisab mineviku halbade tegude lunastamiseks. Aga nagu mu isa mulle ütles, kui olin väike laps: "Kõik, mida teed, tuleb sulle tagasi." Ja ta ei teinud seda märkust, mis põhines ta enda kogemusel, mitte seetõttu, et ta oli religioosne inimene. Kas keegi muutub piisavalt seetõttu, et talle näidatakse valu, mida ta on põhjustanud, ja ta mõistab seda? Või on tal vaja seda valu ise kogeda?

Kas elu ülevaatest piisab? Me ei saa otsustada SLKde kohta lihtsalt selliste kirjelduste järgi, et läheme „paremasse paika". On oluline aru saada, et SLKde kogemise võimalus ei tähenda, nagu meil poleks tarvis oma tegude eest vastutada. Sellel üleminekuhetkel, mida nimetatakse surmaks, ei toimu äkilist muutust, imepärast transformatsiooni.

Mitte kõik, kes surevad ja keda taaselustatakse, ei ela läbi SLKd. Mõnel inimesel on SLK ja mõnel mitte. Miks? Sa võid olla selleks kogemuseks välja valitud, sest keegi taevas armastab sind ja tahab sulle öelda, et sa oled valel teel ja et kui sa sellel jätkad, siis lõpetad väga halval tasandil. Teisest küljest, mõned inimesed on oma SLK ära teeninud ja võib-olla vajavad nad seda oma hinge arenguks. See võib neile meelde tuletada, et nad tulid maa peale mingit konkreetset ülesannet sooritama. Meil kõigil on olemiseks põhjus. Kui sa pole kindel, mis on sinu oma, siis pead selle üles leidma. Mis tahes ka poleks meie kutsumus või amet selles elus, ma võin sulle öelda, et üks olemise põhjustest on armastada, lasta elu vabaks ja taasühineda Jumalaga . Kuidas, millal, miks, kus ja kellega sa seda teed, see jääb sulle endale avastada sulle kingitud vaba tahte abil. Õnneks suudab enamik meist mõningase jõupingutusega avastada oma olemise põhjuse, ilma et peaksime läbi tegema SLK.

Me peame mõistma, et oleme hinged, kes on olemas juba enne meie praegust keha, ja et me eksisteerime ka pärast. Keha on sõiduk. Me kasutame seda, kuni see ära kulub, just nagu sa ostad uue auto, kui su vana auto rikki läheb. Ja midagi keerulisemat taassünni juures polegi.

Kas armastav ja arusaaja Jumal nõuab hinge lunastust? Kas andestamine on silmapilkne, isegi enne seda, kui me seda palume? Reaalsus on see, et ehkki puudub hukkamõist, nõutakse meilt oma võlgade tasakaalustamist igas eluvaldkonnas ja seejärel võime me edasi liikuda. Pärast üleminekut, mida nimetatakse surmaks, kui teed ülevaate oma elust, on sulle selge, milline on su karma, milliseid kohustusi sa pead maa peal täitma, enne kui saad lõpetada maapealse kooli. Kui sul on lõpetamata asju ja õppetunde, siis pead ehk maa peale tagasi pöörduma uueks taassünniks pärast viibimist eeterlikus retriidis. Termin eeterlik hõlmab paljusid taevaseid valdasid, mida ma kirjeldan täpsemalt edaspidi. Eeterlike tasandite valguselinnades ja spirituaalsetes retriitides õpid sa ära oma õppetükid, mis valmistavad sind ette järgmiseks ringiks maa peal. Jah, seejärel ootab sind taassünd. Niisiis pole kohtumõistmiseks vajadust. Valgusolendid ei mõista kunagi kohut, nad ei saa vihaseks, ei satu raevu. Nad tegelevad sinu karmaga, nagu see on. Ja reaalsus on see, mis ta on. Karma annab sulle tagasi täpselt selle, mida sina oled andnud. Universumis pole väljendatud suuremat armastust kui Jumala karmaseaduse kaudu. Me paneme liikuma põhjused ja saame tagajärjed ning see õpetab meile nn ringiseadust ning meie endi tegude ja tegevusetuse tagajärgede seadust igas eluvaldkonnas. Karma õpetab meid armastama ja armastama ja armastama, nii nagu miski muu ei tee ega saa teha. Sa ei saa mõista valu, mida oled kellelegi teisele tekitanud, kui sa ise seda valu ei koge. Sa ei saa arendada endas kaastunnet, kahjutunnet, kahetsust, alandlikkust, halastust ja tundlikkust elu suhtes, kui sul pole karmaseadust sind õpetamas.

Moody kirjutab, et enamik inimesi on oma SLK mõjul "surmajärgses elus toimuvast tasu ja karistuse mudelist loobunud ja seda eitama hakanud, isegi need, kes on harjunud mõtlema nendes kategooriates. Nad leidsid oma hämmastuseks, et isegi kui nende kõige kohutavamad ja patusemad teod valgusolendi ette ilmusid, ei reageerinud ta viha ega raevuga, vaid ainult mõistmise ja isegi huumoriga."

Karmaseadus on tegelikult armastuse seadus, mis õpetab meile, et tee teistele sedasama, mida sa tahad, et nemad sulle teeksid. Karma on vajalik hinge arenguks. See õpetab meile, et oma võlad tuleb ära maksta. Just seepärast, et Jumal armastab meid, laseb ta meie karmal meie enda peale tulla. Meie kujundasime selle ja meie peame sellega tegelema. Ainult siis saame me täita oma olemasolu mõtte kui oma Isa-Ema Jumala kaasloojad.

Mõned inimesed küsivad: "Kui surmajärgne elu on nii ilus, miks me ei tohi siis end lihtsalt ära tappa, et saaksime sinna minna?" Dr Moody leidis, et need, kellel on olnud SLK pärast enesetapukatset, kirjeldavad seda ebameeldiva kogemusena. Konfliktid, mille eest nad püüdsid põgeneda, on ikka veel alles. Moody kirjutab mehest, kes lasi end maha, sest oli oma naise surma pärast masenduses. Mees suri, aga ta elustati. Hiljem rääkis ta Moodyle: "Ma ei läinud sinna, kus mu naine oli. Ma läksin mingisse õudsesse kohta ... Ma sain kohe aru, et olin teinud vea ... Ma kahetsesin väga, et olin seda teinud." Moody kirjutab, et ta ei mõista kedagi moraalselt hukka, aga lisab, et surmalähedase kogemuse läbi elanud inimesed, kes püüdsid teha enesetappu ja leidsid end ebameeldivalt tasandilt, tunnevad, et see oli nende karistus "reeglite rikkumise" eest, kui nad püüdsid vabaneda enneaegselt oma tegelikust ülesandest - täita oma elus teatud eesmärki.

Ma võin teile öelda, et 99 protsendil juhtudest, kus inimesed on tahtnud järgneda oma surnud lähedastele enesetappu sooritades, ei jõua nad sinna, kus nende kallid on. See on illusioon enesetapudeemonitelt, kes meelitavad inimesi elust lahkuma, enne kui nad on täitnud oma elu eesmärgi. Me peame olema eriti valvsad, kui teame, et keegi võib tahta enesetappu teha. Me peame olema valvsad ka väga agressiivsete mõtteprojektsioonide suhtes, mida mina nimetan agressiivseks mõttesugestiooniks. See võib pommitada inimese meelt, kui see on nõrk või koormatud, ning püüab inimest veenda endalt elu võtma.