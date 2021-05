Päike - sõber või vaenlane? Kuidas ohutult päevitada ning milliseid päikesekreeme tuleks kindlasti vältida?

Loe kindlasti koostisainete nimekirja, kas sealt hakkab silma sõna "nano" või mitte! Päikesekaitsevahendit valides tuleb ka jälgida, et toimeained kataksid mitte ainult UVB, vaid ka UVA spektriosa. Mineraalfiltrid teevad seda, kuid kindluse mõttes võid siiski vaadata, et tootel oleks seda kinnitav märge - broad spectrum SPF ehk laia spektriga kaitse. Kui kasutad vaid UVB-kiirte kaitsega päikesekreemi, võib ekslikult jääda mulje, et nahk on kaitstud, sest päikesepõletust ju ei teki - see võib aga soodustada pikaajalisemat päikese käes viibimist ning seega ka tugevamat kokkupuudet ohtlike UVA-kiirtega. Mis on SPF? SPF tähendab inglise keeles sun protection factor ehk meie keeli päikesekaitsefaktor. See näitab, mitu korda pikendab päikesekreem naha kaitsevõimet põletuse eest. Selleks tuleb sul teada oma naha loomulikku kaitsevõimet. Üldjoontes on nii, et väga heledapealistel ja -nahalistel on see 10 minutit, oliivikarva jume puhul 15 minutit ning tõmmudel ja tumedapäistel 20 minutit. Korrutades päikesekaitsekreemi SPF-i oma naha loomuliku kaitsevõimega, saad arvu, mis näitab, kui kaua võid päikese käes viibida. Näiteks kui su naha loomulik kaitsevõime on 15 minutit ja kasutad kreemi, mille SPF on 20, pikeneb kaitse 300 minutile. Samas tahan sulle südamele panna, et ka kõrgema faktoriga kreemi puhul ei tasu kaotada valvsust. Mitte ükski kreem ei garanteeri, et võid end ära põletamata tundide viisi rannaliival praadida.

Ohutu kreem äpi abiga Kui sa ei ole päikesekreemi ohutuses kindel, lae nutitelefoni mõni kosmeetikatoodete koostisaineid täpselt tundev rakendus, nt Think Dirty, Clean Beauty või CosmEthics.