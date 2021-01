Mari Metsallik: armastus on meie tõeline olek, turvaline, puhas ja puutumatu madala sageduse energiatest

Armunud inimene tunneb, et maailm on ohutu paik, kus ei ähvarda iial mingi oht. Tema keha ei haigestu, vererõhk on normaalne ning immuunsüsteem tugev. Tema süda on hoitud ja terve, tema rind kiirgab puhast ja inspireerivat energiat. Kehas pesitsevad haigused hakkavad kiiresti paranema, toksiinid hakkavad väljuma. Armunud inimene muutub väliselt kaunimaks, nooreneb tunduvalt. Ta silmades on eriline valgusesära, mis tekib sinna enda ja teiste eludesse rõõmu ja headuse toomisest. Temas lööb õitsele Looja poolt kingitud helendav südamekuma, millest kiirgub õnnistavat valgust. Läbi nahapooride kumab füüsilisel kujul nähtav helendus, armastuse energia essents.

Tõeline armastus muudab hinge valgemaks ning inimese paremaks, kuid armumist ei pea meie kultuur millekski vaimseks, hoopis vastupidi - armumist lausa naeruvääristatakse ja peetakse ajutiseks hulluseks, ebaratsionaalseks, "pea kaotamiseks", illusiooniks, ajukeemia kokteiliks. Kui inimene armub, siis ta vabastab end ego kontrolli alt, toimub meele puhastumine ja südame avanemine. Armunud inimene tunneb, et ta on hoitud ja armastatud, ta kogeb empaatiat ja hoolivust, eraldatuse tunne asendub ühtsusega. Ta soovib vaid üht - armastust jagada ja kinkida. Tundes ennast hästi, näeb ta ka oma kallimas vaid head. Ta soovib alistuda oma armastatule. Isiklikud tahtmised ja vajadused jäävad tagaplaanile, selle asemel soovib ta armastatut teenida, anda endast kõik, et teisel oleks hea, ning kogeb läbi selle meeldivat küllastustunnet. Teise soove täites saame suurema naudingu kui täites iseenda soove.

"And I'd choose you; in a hundred lifetimes, in a hundred worlds, in any version of reality, I'd find you and I'd choose you." - Kiersten White, The Chaos of Stars

Tegelikult on armumine sügavalt vaimne. Mõne inimese elus on see ehk ainus vaimu kogemise hetk. Puhas, avanenud süda loob kontakti oma tõelise, vaimse olemusega, oma sisemise jumaliku essentsiga. Armumine on vaimu täielik kohalolu. Inimene armub hetkel, kui ta alistub vaimule. Armumine puhastab keha ja hinge igat tasandit, puhastunud süda unustab mineviku valu ja haavad. Meie nimetame seda armumiseks, kuid tegelikult on see oma tõelise vaimolemuse kogemine. See on meie tõeline olek, turvaline, puhas ja puutumatu madala sageduse energiatest. Säilitades selle kontakti, säilitame ka alati armunud oleku ning seeläbi säilitame ka alati õnne, armastuse, isetu teenimise ja alistumise soovi ning tõelise sügava hingelise armastuse oma kallimaga.

Inglismaa neuroloogid avastasid, et tugeva armumise korral lülituvad välja need ajupiirkonnad, mis on seotud negatiivsete tunnetega, nagu hirm, lein, viha. Kas olete kunagi tähele pannud, kui vastarmunud inimesed ütlevad, et nad on seitsmendas taevas? See on sõna otseses mõttes tõsi. Armumine, vaimu kohalolu, tõstab inimese sageduses seitsmendale tasandile. See on Looja tasand. Tasand, kuhu on võimalik end viia sügava meditatsiooni, praktikate ja palvete abil. Armumine lennutab meid sinna, ilma et me selleks üldse pingutama peaksime.

Meie tugevus, tervis ja õnn sõltub sellest, kui palju armastuse valgust me endas kanname. Armastus on energia, mis tervendab ja uuendab. Armastuse energia kingib meile heatahtlikud mõtted ning iga heasoovlik mõte käivitab kehas kohe tervendusprotsessid.