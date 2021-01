Hea une saladus: rahustav magamaminekurituaal

Psühholoogia ja vaimne tervis

Foto: depositphotos.com

Paljud inimesed on kirjeldanud, kuidas see ärevustunne, mis ei lase neil väsimusest hoolimata öösel magama jääda, neid frustreerib, kuna nad on selle tõttu ka päeval väsinud. Unel on elu kvaliteedile otsene mõju. Kui ööd on sageli unetud, sest sa muretsed asjade pärast, mis juhtusid mõne tunni või mõne aasta eest või kardad seda, mis võib juhtuda mõne tunni pärast või siis kauges tulevikus või sind vaevavad mõtted, mis räägivad sulle, et sa pidanuks tegema seda või mitte tegema toda, siis kannatab selle käes ka su päevane tegutsemisvõime.