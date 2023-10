Rasedus, ravimtaimed ja toit: mida süüa ja mida oma menüüst välja jätta?

Enne rasedust

Plaanipärasel lapsesaamisel on see eelis, et juba enne rasestumist saab tegeleda oma keha lapsekandmiseks ettevalmistamisega. Selliselt käitudes oleme valmis nii psüühiliselt kui füüsiliselt, mis meie tavapärast kõikuvat tervist vaadates polegi nii väike asi.

Kõigepealt peaks paar kuud enne plaanitud rasestumist tegema läbi maksa puhastumise. Selleks võib teha täispaastu, aga ka ainult korrapärasest maksa puhastavate ravimtaimede kasutamisest on kasu. Maks ja veri on omavahel tihedas koostöös ja nende puhastamiseks sobivad raudrohi, võilille juur, saialill ja nõges. Piisab 2-3 nädalast, kui üht nendest taimedest kasutada päevas näiteks 1-2 klaasi. Samuti võib maksa puhastamiseks teha spetsiaalselt maksa teed. Ka neerude puhastamine on väga tähtis, sest hiina meditsiin viitab neerude ja geneerilise pärandi ühendusele. Praegusel ajal väga levinud laste allergiaid võiks näiteks selline puhastus vähendada. Neerude puhastamiseks sobivad võilille leht, raudrohi, kaseleht, angervaks, punane ristik, linnurohi, orasheina juur jn.

Raseduse ajal

Arvestada tuleks sellega, et ravimtaimed on ka ravimid ja nende kasutamisel raseduse ajal võivad olla ettearvamatud tagajärjed. Soovitav on pidada nõu arstiga ning kasutada ravimtaimi pigem vähe kui palju. Väga tähtis on hoopis raseduseaegne toitumine.

Näiteks porgand soodustab loote kasvu ja arengut. Vajalikku kaltsiumi ja teisi imelisi aineid saab kapsast ning hapukapsast. Tavalisest hoolikamalt tuleks jälgida poest toitu ostes E-de ja muude lisaainete olemasolu, sest lisa- ja säilitusained on raseduse ajal suisa ohtlikud. Tõeliselt vajalik oleks just raseduse ajal tarbida vaid mahetoitu. Õnneks on võimalik seda hankida mitmetest erinevatest loodustoodete poodidest.