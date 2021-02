Rakenda oma elus külgetõmbeseadust: tõmba halva asemel ligi head

Külgetõmbeseadust ei huvita, kas sa tajud midagi hea või halvana või kas sa tahad seda või mitte. See vastab sinu mõtetele. Nii et kui sa vaatad kuhjunud võlga ja tunned end selletõttu väga halvasti, siis see ongi signaal, mille sa saadad Universumisse. "Ma tunnen end kogu selle võlakoorma tõttu tõesti halvasti." Sa lihtsalt kinnitad seda endale. Sa tunned seda igal oma olemuse tasandil. Sellepärast saadki sa seda veel enam juurde.

See on hullem taud kui ükski katk, mida inimkond on sajandite jooksul möllamas näinud. See on "ma ei taha" taud. Inimesed hoiavad seda taudi elus, kui nad eelkõige mõtlevad, räägivad, teevad ja keskenduvad asjadele, mida nad "ei taha". Kuid praegune põlvkond muudab ajalugu, sest meie käes on tarkus, mis võib meid sellest taudist vabastada! See algab sinust, ja sinust saab selle uue liikumise algataja - lihtsalt mõeldes ja rääkides sellest, mida sa tahad.

Probleem on selles, et enamik inimesi mõtleb sellest, mida nad ei taha, ning imestavad siis, miks see ikka ja jälle nende ellu tekib.

Külgetõmbeseadus on väga sõnakuulelik. Kui sa mõtled asjadele, mida soovid, ja keskendud neile kogu tahtega, annab külgetõmbeseadus sulle täpselt seda, mida sa tahad - annab iga kord. Kui sa keskendud asjadele, mida sa ei taha ("ma ei taha hilineda"), siis külgetõmbeseadus ei kuule, et sa ei taha seda. Ta manifesteerub asjades, millest sa mõtled, ja nii see on ning saab olema ikka ja jälle, alati. Külgetõmbeseadus on tahtmiste ja mittetahtmiste suhtes erapooletu . Kui sa keskendud millelegi, ükskõik mis see ka poleks, siis sa kutsud selle ellu.

Külgetõmbeseadus on loodusseadus. See ei ole personaalne ja ei näe häid ega halbu asju. See võtab sinu mõtted vastu ja peegeldab need sulle sinu elukogemusena tagasi. Külgetõmbeseadus annab sulle lihtsalt seda, millest sa mõtled.

"Ma ei taha hilineda." - "Ma tahan alati hilineda."

"Ma ei taha, et see inimene on minuga ebaviisakas." - "Ma tahan, et see ja teisedki inimesed oleksid minuga ebaviisakad."

Külgetõmbeseadus annab sulle selle, millest sa mõtled. Punkt!

Külgetõmbeseadus toimib alati, vahet pole, kas sa usud seda või saad sellest aru.

Külgetõmbeseadus on loomise seadus. Kvantfüüsikud räägivad meile, et kogu Universum on sündinud mõttest! Sa lood oma elu läbi oma mõtete ja külgetõmbeseaduse, ja samamoodi teeb iga inimene. See ei tööta siis, kui sa lihtsalt tead sellest. See on sinu elus alati töötanud ja samamoodi iga inimese elus läbi kogu ajaloo. Kui sa aga saad teadlikuks sellest suurepärasest seadusest, siis sa saad teadlikuks, kui uskumatult võimekas sa oled, et MÕELDA oma elu tegelikkuseks.

See töötab niisama palju, kui sa mõtled. Iga kord, kui su mõtted voogavad, külgetõmbeseadus töötab. Kui sa mõtled minevikule, külgetõmbeseadus töötab. Kui sa mõtled olevikule või tulevikule, külgetõmbeseadus töötab. See on kestev protsess. Sa ei saa vajutada pausinuppu, sa ei saa seda seisma panna. See toimib igavesti, - nagu sinu mõttedki.

