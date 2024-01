Unespetsialist Kene Vernik selgitab: millest tekivad une ja ärkveloleku rütmihäired ning kuidas neid leevendada

Unetusega kaasnevad tsirkadiaansed une ja ärkveloleku rütmihäired, aga võib olla ka vastupidi - see rütmihäire tekitab unetuse. Seega on oluline selgitada, milliseid unerütmihäireid võib esineda.

Une ja ärkveloleku rütmihäireid liigitatakse kaheks: sisemisest kellast (tsirkadiaansed) ja välistest teguritest tingitud rütmihäireteks.

Järgnevalt toon välja inimese sisemisest kellast tingitud häired. Kõige klassikalisem on hilinenud une sündroom, mille puhul uneaeg on liikunud 2 või rohkem tundi keskmisest magamajäämisajast hilisemaks. Seda esineb üldpopulatsioonist 0,17 protsendil, sagedamini aga teismelistel, sest neil nihkubki uni füsioloogiliselt 1-2 tundi hilisemaks. Teismeea lõpus hakkab tsirkadiaanne rütm tagasi nihkuma oma loomulikku aega. Häireks kujuneb see 7-16% noortest ja kroonilistest unetutest 10 protsendil. See häire on raske seetõttu, et tihti ei jõuta tööle või kooli minna, hommikul ollakse väga unine ja kui ennast lõpuks voodist üles saadakse, on kogu päev häiritud. Sageli tehakse pärast tööd või kooli uinak, mis kahjuks rütmi taastamisele kasuks ei tule, kuna see nihutab und veelgi hilisemaks.

NB! Paljud koolid on oma teismeliste õpilaste jaoks nihutanud kooliaja hilisemaks, sest noortel on hilinenud une sündroomi puhul väga raske sundida end varem magama jääma, nii et ärkamisaeg vastaks sotsiaalsetele ootustele. Uuringud on näidanud, et juba 30 minutit hilisem kooliaeg hoiab noori päeval paremas vormis.