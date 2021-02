Rahvakalendri järgi on täna talvine peetripäev, mida on peetud kevade alguspühaks

Foto: depositphotos.com

Teateid on talvise peetripäeva kohta üksnes Läänemaalt ja Hiiumaalt. Üldiselt oli see juba 19. sajandil elavast traditsioonist taandunud püha. Üksikud teated viitavad, et seda peeti kevade alguspühaks ja et siis kõlistati kette usside ja metsloomade peletamiseks. See tava on seostatav ka katoliikliku Peetri ahelatepäevaga.