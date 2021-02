14 toredat ideed teadlikuks ja keskkonnast hoolivaks sõbrapäevaks

Valentinipäeva ehk sõbrapäeva traditsioon on omamoodi armas ja kena, kuid märkamatult on sellest päevast saanud ka kaubanduspüha. Meile püütakse selgeks teha, et mida rohkem me kulutame, seda enam näitame oma kallitele, kui väga me nendest hoolime. Selleks, et oma kallitele armastust näidata, et pea alati asju ostma, on ka teisi viise.