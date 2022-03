Tiibeti meditsiini viis soovitust viirushaigustega toimetulekuks

Kvaliteetne toit ei tähenda Tiibeti meditsiini mõistes ei loetud kaloreid ega toorest salatit, vastupidi. Kvaliteetne ja parim toit on mitmekesine (ei pea küll sisaldama liha, kellele see ei sobi), isetehtud, omamaisest toorainest ja tervislikult kuumtöödeldud. Oluline on ka söömise viis - rahulikud mõnusas seltskonnas söögikorrad loovad palju rohkem tasakaalu kui kiirustades karbisalati söömine arvuti ees või koosolekul. See võib tunduda jaburalt lihtne või mitte oluline, kuid suuresti meie immuunsus luuakse just selle sama söögi ja söömise viisi kaudu, mida endale suust sisse paneme. Viiruste levimise ajal eriti võiks vähendada suhkru- ja piimatoodete tarbimist. Kui juba haigus kallal on, võiks vältida liiga teravaid toite - ennetamiseks on siiski ka tugevamad vürtsid omal kohal.

Ajalised faktorid Tiibeti meditsiini kontekstis on seotud peamiselt mõistmisega, et loodusega tuleb elada kooskõlas, muuhulgas süüa ka seda, mida parasjagu loodus sel aastaajal pakub. Selge on ju see, et talveperioodil on jahedam, seega tuleks hoida end soojas ja ka toidulaud võiks sisaldada rohkem rammusamaid toite, teravilju, köögivilju mis ka meie esivanematel sahvris või keldris sel aastaajal vastu pidasid. Veel mõnikümmend aastat tagasi ei tulnud kellelgi pähe keset talve rohelist salatit või toorest tomatit-kurki süüa. Kevade poole tuleks mõtelda kasvõi kergemale paastumisele - ega ilmaasjata pole paastuaeg mitmetes traditsioonides just kevadega seotud. Aru tuleb ka saada, et eri vanuses inimesed vajavad erinevaid toite ja neid toetab erinev elustiil. Kui see tundub keeruline, vaata õue ja püüa mõista, mida loodus meile räägib ja soovitab.