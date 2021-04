Neli nõuannet, kuidas rasketel aegadel oma lapsele turvatunnet tagada

Alusta lastega ise vestluseid oma raskustest ning sellest, kuidas lapsed võivad neid näha ja kogeda. Räägi lastele, et sul on praegu raske aeg, aga sa oled juba otsinud abi ning sa saad sellega hakkama. Kirjelda lastele, kes sind aitavad ning veidi ka seda, mis sa teed selleks, et terveks saada. Räägi lastele, et sellised raskused on üpris tavalised, ja vaimse tervise häirete korral räägi, et need sarnanevad palju muudele haigustele ning on ravitavad. Oluline on, et lapsed saaksid aru, et nemad ei pea muretsema ning nemad ei ole raskustes neis süüdi.