Seks on stressileevendaja, tervendaja ja suhtes sama oluline kui vaimne kontakt

Minu seisukoht on alati olnud, et kui naine on ikka väga konservatiivne ega ole grammigi valmis pingutama (surnud kassi sündroom) või katsetama, siis on sellel enamasti kaks põhjust: kas mees ei eruta naist piisavalt või puuduvad naisel tema vastu tunded.

Väga suur hulk Eesti naisi suhtub seksi nagu ebameeldivasse kohustusse, tagatipuks pole paljudel ka julgust oma partneriga rääkida ning suhelda teemal, mis kellelegi voodis üldse meeldib. Kui ma 99% juhtudest teeskleksin orgasmi, selle asemel et öelda mehele ausalt, mis minu puhul töötab, või vajadusel suunata, siis - olgem ausad! - ei jõuaks hea seksini mitte iialgi ja lõpuks saabki voodielust nagu pühapäevane kohustus või kuiv enesepiinamine.

Rääkige, mis te tahate, et seks polegi suhetes oluline... On ikka küll! Kui mehega füüsiline keemia puudub, siis ausalt öeldes võin ma oma parima sõbraga ka juttu puhuda ja end hästi tunda.

Tänapäeval eeldaks, et seksitakse ikka rohkem kui ainult kord või kaks, et järeltulijad tehtud saaks. Seks on stressileevendaja, seks on tervendaja, seks on sama oluline kui vaimne kontakt. Kui naisele on mees vastumeelne, siis läheb mees loomulikult otsima seda inimest, kes oskab teda täiel rinnal nautida, sest see tõstab ka tema enesehinnangut ning parandab tema meeleolu. Ilmselt kehtib see ka vastupidi.

Seks on suurepärane indikaator selle kohta, mis suhtes päriselt toimub. Kui lähedus muutub vastumeelseks, kui me ei naudi enam oma keha jagamist oma partneriga, kui me ei soovi leida kompromisse, areneda ka voodielus, siis on minu meelest sellele suhtele juba ammu vesi peale tõmmatud.

Eeldusel, et meil on plaan oma kalli inimesega aastakümneid koos veeta, siis ausalt öeldes mõte sellest, et 30 aastat järjest mahub seksiridiküli ainult misjonäripoos, hakkab kõhe küll. Teisalt väga hea partneriga on ka kõige lihtsamad asjad nauditavad. Kui pole tundeid, kui pole keemiat, siis ole või akrobaat - seks on ikka nigel.