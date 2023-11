Mõtetega tegelemise tehnikad: kaks praktilist viisi, kuidas vaigistada ärevaid mõtteid

Kui mõtted peas keerlema jäävad, siis need võivad ju olla ka positiivsed, aga üldine tendents liigub negatiivsete suunas. Isegi unenägude statistika ütleb, et inimesed näevad rohkem negatiivseid unenägusid kui positiivseid. Samamoodi nagu emotsioonid, on mõtted üsna automaatsed ja tihti on neid keeruline peatada. Kui on tekkinud ärevus või depressioon või unetus, siis kiputaksegi negatiivsemalt mõtlema ja negatiivselt asju nägema ja tunnetama. Kas on võimalik mõtteid peatada ja kontrollida? - On küll.