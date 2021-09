Unetehnoloog Kene Vernik annab nõu: mida süüa, et uinumine oleks kergem ja uni rahulikum?

Ma usun, et kõik inimesed on tundnud seda jubedust, mida tekitab täiskõhuga magamaminek. Toidu seedimisele kulub tohutult energiat, keha tegeleb ainult seedimisega, mitte sellega, et nüüd on vaja magama jääda. Üleüldse, täiskõhutunne voodis - gaasid, mulksumine, paisumine jne - ei ole just kõige meeldivam asi enne une tulekut. Lisaks veel fakt, et kui toit on seeditud, annab see hoopis meile energiat juurde ja uinumine võib võtta veel pikemalt aega. Paljud küll räägivad, et täiskõht aitab neil just paremini uinuda ning see võibki nii olla, eriti siis, kui te pole kogu päeva jooksul süüa saanud ja nüüd lõpuks, kui see toit kõhtu ilmub, hakkab ka kehastress vähenema ja pinge kaduma. Aga! - Kui olete mõnda aega maganud, siis võib täskõht ja seedimisprotsess teid hoopis hakata korduvalt üles äratama, mis lõhub une struktuuri ning hommikul ärgates võite tunda väsimust.

Eksperdid ütlevad, et suurem õhtusöök tuleks ära süüa vähemalt 4 tundi enne voodisseminekut. Samas ei tohi me minna voodisse näljasena, seega on oluline süüa (hilis)õhtul kergemat toitu, mitte rasket ja rasvast.

Mis on need head toidud, mida võiks õhtul süüa? Ikka need, mis aitavad uinumisele kaasa. Melatoniini ehk meie unehormooni vallandumisele aitab kaasa heas koguses trüptofaan, see on aminohape, mida keha ise ei suuda sünteesida ja mis tulebki toidust. See aitab parandada und, lõõgastuda ja on hea meeleolu hoidja. Veel aitavad uinumisele kaasa mineraalid magneesium ja kaltsium. Toidud, mis aitavad und parandada

piimatooted (jogurt, juust)

kalkun

pähklid ja seemned

avokaado, banaan, kirsid

spinat, brokoli mais, riis, nisu

kala