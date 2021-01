Mari Metsalliku nipid, kuidas saada pikad, tihedad ja läikivad juuksed

Alati, kui ma kirjutan või annan nõu juuste kasvatamise kohta, öeldakse mulle, et asi on geenides ja kui pole antud, siis pole midagi parata. Siis võid juukseid parimal moel hooldada, kõige tervislikumalt süüa, neid kõikide kahjustuste eest hoida, aga nad ei kasva ikkagi. Võin ausalt öelda, et kümme aastat tagasi arvasin ise ka sama. Ma ei pööranud suuremat tähelepanu juustele. Mu juuksed olid lühikesed ja alates mingist pikkusest (umbes rinnani), muutusid need hõredaks ja murdusid. Arvasin, et ju see on siis minule "antud" pikkus, kuna ka kellelgi teisel minu peres pole pikki ega pakse juukseid, kirjutab Mari Metsallik oma kodulehel Marimetsallik.com