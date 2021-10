Peavalu seotus meridiaanide, organite ja emotsioonidega

Tööga seotud peavalud tulenevad sapipõie energia blokeeringutest. Peavalud algavad tihti hommikuti, enne tööpäeva on reeglina tunda pea külgedel, vahel ka kulmude kohal. Põhjustajaks on emotsioon, mis vaevab inimest suure töökoormuse ja vastutuse tõttu. Iseloomulikud on ka turjapinged.

Millised on need peamised peavalu tekitajad?

Milline on aga idamaiste põlistarkuste arusaamad? Hiina ja Jaapani rahvuslikus meditsiinis kirjeldatakse krooniliste peavalude tekitajatena nelja organit, mis on omakorda tihedalt seotud inimese eluviiside ja olukordadega. Nende teooriate järgi võib üldiselt öelda, et peavalu tekib, kui energia ei saa kehas vabalt ringelda ja väljuda ning tõuseb pähe . Raviks kasutatakse vastavate meridiaanide avamist-stimuleerimist.

ET MIDAGI RAVIDA, TULEB TEADA SELLE PÕHJUSTAJAT. Hiljuti kirjutati ajalehes Meditsiiniuudised, et migreeni raviks kasutatakse botoks süste ja seda ametlikult akadeemilises meditsiinis. Ma ei saa siin arvustada seda otsust, kuid lähtudes ida-meditsiini loogikatest võib siin olla tegemist seosega, kus organism on sunnitud alustama võitlust uue ohtliku viiruslikku tüüpi sissetungijaga ning peavaluga seotud häired lükatakse mõneks ajaks ajutiselt "tahatuppa".

Kui täna migreeni või peavalu käes vaevlev inimene läheb arsti juurde, siis reeglina kirjutatakse talle tabletiravim, mis valu vaigistab. Õigemini - sageli ei mindagi peavaluga enam arsti juurde, sest mitmed valuvaigistid on apteegist saadaval ilma retseptita. On meeletu hulk ravimeid valu vastu ja me näeme kogu aeg reklaame uute valuvaigistite kohta, mida saadab tuttav deviis: "tähelepanu, tegemist on ravimiga - enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete tekkimisel ...".Kuid miks siis need üha uuemad ja suurepärasemad ravimid ei likvideeri peavalu, vaid heal juhul vaigistavad selle? Vastus on lihtne: VALUVAIGISTI EI OLE RAVIM, sellepärast ta ei likvideeri peavalu lõplikult, nagu ei likvideeri ka muude valude põhjuseid.

Kohanemisega seotud peavalud algavad samuti pea külgedel. Tihti kaasnevad valud vasaku abaluu taga. Kohanemine tähendab inimese immuunsüsteemi võitlust ümbritsevaga aga võib ka olla tingitud muudest muudatustest, millega meie organismil tuleb kohaneda. Näiteks: ilma muutused, muudatused perekonnas, elukohas, töökohas, reisimisega seotud kohanemised, sh geograafilised ja ajavööndi muutused jne. Vastav süsteem meie kehas - idamaises keeles "kolmiksoojendi" - pingutab pidevalt, et meid nende muutustega kohandada. Mida rohkem kohanemist, seda rohkem tööd kolmiksoojendi peab tegema, seda rohkem kulub selleks energiat. Kui suure kohanemisvajaduse ajal veel ka vastavad energiakanalid blokeeruvad, siis tõuseb see energia üles ning seda tugevamad on peavalud.

Hormonaalsete hälvetega seotud peavalud on oimukohtadel. Kaasnevaks märgiks võib olla pinge naba ümber, pinge ja valud vasakul alaseljas. Tegemist põrn-pankrease energia üles tõusmisega. Praktikas on need eelkõige menstruatsiooniga perioodi peavalud aga ka teatud toitude-jookide tarbimisest tulenevad peavalud.

Peavalud, mis algavad kuklast ning reeglina juba öösel. Valu võib tunda ka ees otsmikul kulmude vahel. Nendeg peavaludega kaasnevad unehäired. Tegemist põie meridiaaniga, mis vastutab inimese autonoomse närvisüsteemi eest. Lihtsalt öeldes tähendab see meie puhke ja tööaja režiimi tasakaalu. Nendel inimestel on sagedane see, et töötegemine läheb hilistesse öötundidesse ning päeval on raske end toimetama saada.Kuna idamaade meditsiinis peavalusid eristatakse, siis toimub ka nende ravimine põhjusepõhiselt. Igas rahvuslikus süsteemis on ravimine erinev, valikus on palju erinevaid võtteid. Jaapani tuntuim meditsiiniline võte on ki-shiatsu ehk meridiaanide teraapia, mida maailma akadeemilise meditsiini ringkondades on tihti nimetatud üheks tõhusamaks peavalude ohjeladajaks-ravijaks.

Autor: Valdo Herzmann

Peavalu seotus meridiaanide, organite ja emotsioonidega. Ki-shiatsu teraapia abil tuvastatakse probleemide põhjustaja ning tasakaalustatakse kogu keha energiakanalite toimimine. See tekitab patsiendis tugeva lõõgastuse ning kergendustunde. Teraapia kordamisega saab inimese tasakaalu ja isetervendusvõimet iga korraga üha tugevamaks muuta.

***Eestis on ki-shiatsu samuti kanda kinnitanud. Aastatel 2005-2008 andis siin kursuse Meridiaanide Shiatsu koolkonna rajaja Masunaga üks õpilastest Yasutaka Hanamura. Tema omakorda on oma mantlipärijaks siin regioonis määranud selle artikli autori. Alates 2017 on seda unikaalset jaapani tervenduskunsti võimalik Eestis õppida. Loe ki-shiatsu koolitusest lähemalt SIIT.