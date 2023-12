5 põhjust, miks peaksid koju kindlasti toataimi muretsema

Taimed aitavad toota lisahapnikku

Taimed aitavad toota lisahapnikku ning on seetõttu kinnises ruumis eriti vajalikud abimehed. Väga oluline on hapnik just meie une ajal ning sellega saavad magamistoas olevad taimed meid hästi aidata. Parimad taimed ruumi, kus magatakse on orhideed, sukulendid, havisaba, harilik aaloe, tups-rohtliilia ja luuderohi.

Taimed puhastavad õhku

Ameerika Ühendriikide kosmoseorganisatsioon NASA uuris juba 1989.aastal, kuidas siseruumides saab teatud toataimede abil tekitada tervislikku mikrokliimat. Selgus, et paljud tavalised toataimed parandavad efektiivselt siseõhku, eemaldades sellest kahjulikke keemilisi aineid, mida kodudes ja töökohtadel on uskumatult palju ning hoides õhuniiskust vajalikul tasemel. NASA uuringute põhjal tundsid inimesed taimede mõjul 15% vähem silmade kuivust, 31% vähem kurguvalu, 32% tundsid vähem väsimust, 38% köhis vähem ja 45% kurtis vähem peavalusid. Parimad õhupuhastajad on datlipalm, sõnajalg, tups-rohtliila, viigipuu, kuld-nõelköis, havisaba, tõlvlehik ja draakonipuu.

Taimed turgutavad tervist ja vaimu

Kõik teavad, et looduses viibimine toob kasu nii inimese vaimsele kui füüsilisele tervisele. Kogu aeg ei saa keegi meist väljas viibida, kuid oma töökoha või kodu saab muuta toataimede abil üsna roheliseks paigaks. Ka meie lõputuna tunduv sügis-talve poolaasta oma halva ilma ja otsatu pimedusega kutsub meie psüühikas esile sooja ja õdusa vajaduse toaroheluse järele!

Pakuvad kaitset ja toovad õnne

Aaloe on hea seal, kus on palju haiguseid, mis näitab, et majas on nõrk bioväli. Aaloe kaitseb elamist haigusttekitavate energiate ja vibratsioonide eest, puhastab ja tugevdab ruumi energeetikat.

Kaktused on erinevad, kuid mõjuvad enam vähem ühte moodi: tõmbavad endasse inimese negatiivsed energiad, muudab vihkamise, kurjuse ja vastikustunde, toimib justkui piksevardana. Kaktused ei lase elamisse negatiivset energiat, sellepärast on soovitatav panna nad aknalauale ja välisukse vastu.