Õnneliku suhte kuus tunnust

Üksteisele pühendumine

Kui su kallim ei ole valmis ainult sinule pühenduma, siis see suhe kaua ei kesta. Pühendumine tähendab seda, et suhte mõlemad osapooled soovivad teineteisega olla rohkem kui kellegi teisega maailmas. Tähendab, et mis iganes juhtuks, te pingutate, et asjad saaksid alati lahenduse ja te olete üksteisele alati toeks. Pühendumine ei tähenda seda, et su kaaslane või sina kellegi teisega suhelda ei tohi. Pühendumine tähendab seda, et sa tunned, et oled teisele inimesele nii tähtis, et sa ei pea kunagi muretsema, kui ta kellegi teisega suhtleb, sest sina tuled alati esimesena.

Avatud suhtlus

Omavaheline kommunikatsioon on iga eduka suhte aluseks. See ei tähenda, et mõlemad partnerid üle kõige jutustamist peaks armastama, ometigi peavad mõlemad osapooled olema valmis vajadusel arutlema selgeks suhtes üles kerkivad probleemid.

Jagatud väärtushinnangud

Ühised arusaamad sellest, mida elult oodatakse ja kuhu poole püüelda, hoiavad suhet tervena. Kindlate jagatud väärtushinnanguteta on kerge koperdada probleemide otsa, kui mitte suhte algusfaasis, siis selle arenedes kindlasti. Kas te mõlemad soovite lapsi? Kas te mõlemad usute hariduse omandamisse? Kuidas te suhtute raha kulutamisse? Jagatud väärtushinnagute alla võib mõista ka mõlema partneri religioosse tausta. Erinevat usku inimesed saavad muidugi olla õnnelikus suhtes, aga sellisel juhul tuleb arvestada tõsiasjaga, et suure tõenäosusega võivad teil olla väga erinevad arusaamad sellest, kuidas peetakse teie peres pühi, kasvatatakse lapsi, suheldakse oma perekonnaga jne.

Pingutatakse üksteise mõistmise nimel