Vaimne õpetaja Louise L. Hay: iga kogemus on edu

Mida üldse tähendab "ebaõnnestumine"? Kas see tähendab seda, et miski ei õnnestunud nii nagu olid seda soovinud või lootnud? Kogemuse seadus on alati täiuslik. Me väljendame oma sisemisi mõtteid ja uskumusi täiuslikult. Sa oled võib-olla mõne sammu vahele jätnud, või oled uskunud, et pole edu väärt - või tunned end väärtusetuna.

Võrdlen seda sellega, kuidas ma arvutiga töötan. Kui kuskil on viga, on põhjus alati minus. Olen teinud midagi sellist, mis ei sobi arvuti seadustega. Ja see tähendab ainult seda, et mul on, mida õppida.

Vana ütlus "harjutamine teeb meistriks" on nii õige. See ei tähenda, et peaksid kurnatuseni ikka ja uuesti vanamoodi proovima. See tähendab, et saad oma veast aru ja proovid teistmoodi - kuni õpid tegema õigesti.

Minu meelest on terve elu edult edule liikumine meie loomulik sünnipärane õigus. Kui me pole edukad, siis ei pruugi me olla samal lainel oma kaasasündinud võimetega. Me ei usu, et need kehtivad meie kohta ega adu oma edukust. Kui seame lati liiga kõrgele, siis ei saagi me edukad olla. Kui väike laps õpib kõndima või rääkima, siis julgustame ja kiidame teda iga väikseimagi edusammu puhul. Laps lööb näost särama ja proovib oma sooritust parandada. Kas sa midagi uut õppides ennast ka niimoodi julgustad? Või teed õppimise raskemaks, kuna ütled endale, et oled rumal, kohmakas või ebaõnnestuja? Paljud näitlejannad ja näitlejad arvavad, et peavad esimesse proovi minnes juba perfektselt näitlema. Tuletan neile meelde, et proovide eesmärk on õppimine. Proovide aeg on periood vigade tegemiseks, uutmoodi tegemiseks ja õppimiseks. Uue asja saame selgeks ainult nii, et proovime seda ikka ja jälle; siis saab sellest meie loomulik osa.