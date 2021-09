Täna on 9.09: mis on selle kuupäeva müstiline, numeroloogiline ja ajalooline tähendus?

Number üheksat on peetud ka universaalse armastuse, usu ja igaviku numbriks . Kristlikus sümboolikas märgib see jumala kolmainsust ja inglite numbrit. Inglid on kirikukunstis sageli kolmekaupa piltidele paigutatud.

Üheksat kutsutakse inimese numbriks, sest üheksa kuud on aeg, mida loetakse raseduse pikkuseks. See on emaduse, sugulise küpsuse ja abielulise laitmatuse number.

Nõid Anet on kirjutanud number üheksa kohta nii: "Number 9 on kõige viimane number ja sümboliseerib lõpetatust, sel perioodil võib sinu ellu ilmuda mõni isik, kes on sulle mentori või guru eest või siis oled ise pandud mentori või guru rolli. Kuigi see number sümboliseerib lõpetatust, jumalikkust, siis on selles numbris ka sõnum, et areng kestab alati edasi ning on lõputu, arengut ega liikumist ei ole võimalik peatada ja võimalusi on lõputult, tuleb osata neid vaid näha."