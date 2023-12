OSHO: ära karda ennast aktsepteerida sellisena, nagu sa oled!

See nõuab tohutult revolutsioonilist hoiakut elu suhtes. See on põhiline mäss, mida vajab iga inimene, kui ta tahab kunagi olla väljaspool kannatuste nõiaratast. Sa küsid minult: "Miks ma kardan aktsepteerida end sellisena, nagu ma olen?" Sest mitte keegi pole aktsepteerinud sind sellisena, nagu sa oled. Sellest on tekkinud hirm ja taipamine, et kui sa ennast aktsepteerid, siis keegi teine sind ei tunnusta. See on absoluutne tingimus igas seni eksisteerinud ühiskonnas ja kultuuris, et kui sa ennast aktsepteerid, siis kõik teised hülgavad su, või siis ei tunnusta sa ennast ja saavutad oma ühiskonnas ja kultuuris au ning kuulsuse. See valik on tõepoolest väga raske. Ilmselgelt valib enamik ühiskonna lugupidamise, aga koos sellega tulevad igasugused mured, piinad, mõttetuse tunne, kõrbetaoline elu, kus midagi ei kasva; kus miski pole roheline; kus ükski lill kunagi ei õitse; kus sa kõnnid ja kõnnid ja kõnnid ega leia kunagi ühtki oaasi.

Mulle meenub Lev Tolstoi. Vaid mõne päeva eest oli Moskvas rahvusvaheline raamatunäitus ja üks mu sannyasin, Lani, käis seal. Ta oli üllatunud... ja mu Vene sannyasin'id olid seal samuti üllatunud: maailmakuulsad kirjastused näitasid oma raamatuid, aga meie leti ümber oli kõige rohkem rahvast. Üks vana mees küsis minu pilti vaadates Lanilt: "Kas see mees on midagi Lev Tolstoi sarnast?" Lihtsalt mu habeme tõttu. Tolstoil oli väga ilus habe. Tolstoi nägi pidevalt üht unenägu, mis on terve sajandi vältel huvitanud igasuguste koolkondade psühhoanalüütikuid. See unenägu oli väga kummaline, ehkki mitte minu jaoks. Minu meelest ei vaja see psühhoanalüüsi, vaid lihtsalt tervet mõistust. See unenägu kordus iga öö pidevalt, mitu aastat. See oli kummaliselt õudne ja Tolstoi ärkas iga öö higistades üles, kuigi unenäos polnud mingit ohtu. Aga kui mõistad selle unenäo tähendusrikkust... see oli probleem, mis muutus õudusunenäoks. See unenägu esindab peaaegu iga inimese elu. Ükski psühhoanalüütiline koolkond pole suutnud välja selgitada, mis unenägu see on, sest paralleele pole, see on pretsedenditu. See unenägu oli iga öö üks ja seesama: tohutu kõrb, nii kaugele kui silm seletab, ainult kõrb ja kõrb... ja kaks saabast, mille Tolstoi enda omadena ära tundis, muudkui sammuvad edasi. Aga teda ennast pole seal... lihtsalt saapad kõnnivad ja kriuksuvad liival. Ja see jätkub, sest kõrb on lõputu. Saapad ei jõua kunagi kuhugi. Tagasi vaadates nägi ta kilomeetrite kaupa saabaste jälgi ja ees saapaid, mis kõndisid muudkui edasi. Tavaliselt sa ei arva, et see võiks olla õudusunenägu. Aga kui süveneda - iga päev, iga öö üks ja seesama mõttetus, ja kuhugi ei jõua. Tundub, et pole mingit saatust... ja saabastes pole kedagi, need on tühjad. Ta rääkis seda kõigile tuntud psühhoanalüütikutele tollasel Venemaal. Keegi ei osanud arvata, mida see tähendab, sest polnud mingit raamatut, kus oleks kirjeldatud unenägu, mis oleks sellega veidigi sarnanenud. See oli täiesti unikaalne. Aga minule pole see psühhoanalüüsi küsimus. See on lihtne unenägu, mis kujutab iga inimese elu. Sa kõnnid kõrbes, sest sa ei liigu eesmärgi poole, mis on su olemusele omane. Sa ei jõua kuhugi. Mida rohkem sa kõnnid, seda kaugemale endast jõuad. Ja mida rohkem sa otsid mingit tähendust... sa leiad täieliku tühjuse, ei midagi muud. See on selle unenäo tähendus. Inimene on kadunud, ainult saapad kõnnivad. Sind pole selles, mida sa teed. Sind pole selles, millega sa tegeled. Sind pole selles, mida sa teeskled end olevat.